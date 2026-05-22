Mutare neașteptată în Gruia: Varga a readus în conducere omul dat afară cu scandal în urmă cu 5 ani

CFR Cluj pregătește viitorul sezon cu fețe cunoscute în birouri. Ioan Varga i-a readus la echipă pe Marian Copilu, care preia funcția de vicepreședinte, și pe Ionuț Ivașcu, numit consilier personal al finanțatorului. Cei doi oficiali revin astfel în Gruia după o pauză de aproape cinci ani. Ei fuseseră îndepărtați în august 2021, în urma eșecului suferit în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, în play-off-ul Europa League.

Patronul formației clujene a clarificat situația lui Marian Copilu, precizând că acesta colaborează deja cu președintele Iuliu Mureșan pentru a întări clubul în vederea luptei la titlu.

„Marian Copilu e încorporat în club, și-a început activitatea de o săptămână. E bătut în cuie, nu există dubii. Când mă întorc eu în țară, mai stabilim anumite bonusuri și prime de performanță, dar aia e o altă discuție. Va fi vicepreședinte, va lucra cot la cot cu Iuliu Mureșan”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.