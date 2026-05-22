Mutare neașteptată în Gruia: Varga a readus în conducere omul dat afară cu scandal în urmă cu 5 ani

Patronul feroviarilor a anunțat reorganizarea administrativă a echipei, chiar în ziua în care Ciprian Deac joacă ultimul său meci înainte de retragere.

CFR Cluj pregătește viitorul sezon cu fețe cunoscute în birouri. Ioan Varga i-a readus la echipă pe Marian Copilu, care preia funcția de vicepreședinte, și pe Ionuț Ivașcu, numit consilier personal al finanțatorului. Cei doi oficiali revin astfel în Gruia după o pauză de aproape cinci ani. Ei fuseseră îndepărtați în august 2021, în urma eșecului suferit în fața celor de la Steaua Roșie Belgrad, în play-off-ul Europa League.

Patronul formației clujene a clarificat situația lui Marian Copilu, precizând că acesta colaborează deja cu președintele Iuliu Mureșan pentru a întări clubul în vederea luptei la titlu.

„Marian Copilu e încorporat în club, și-a început activitatea de o săptămână. E bătut în cuie, nu există dubii. Când mă întorc eu în țară, mai stabilim anumite bonusuri și prime de performanță, dar aia e o altă discuție. Va fi vicepreședinte, va lucra cot la cot cu Iuliu Mureșan”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.

Seară de adio pentru Ciprian Deac

Pe lângă noutățile din structura de conducere, vineri seară marchează un moment special pentru clubul ardelean. Meciul de pe teren propriu cu FC Argeș, programat de la ora 20:30, reprezintă ultima partidă din cariera de fotbalist a lui Ciprian Deac. Formația clujeană are deja asigurată prezența în preliminariile Conference League.

Ajuns la 40 de ani, mijlocașul agață ghetele în cui după o perioadă de excepție în tricoul vișiniu. El a strâns 508 prezențe pentru echipa din Cluj, reușind 90 de goluri și 118 pase decisive. De-a lungul anilor petrecuți la CFR, Deac și-a trecut în palmares 14 trofee interne: șapte campionate, trei Cupe și patru Supercupe ale României. În plus, fotbalistul are în vitrină și o Cupă a Germaniei, câștigată alături de Schalke 04.

