Steaua a promovat în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni a trecut peste toate piedicile

Succes mult așteptat în Ghencea.

SteauaDinamoLiga ZimbrilorSteaua BucurestiShahoo Nosrati
Deși penalizată cu 9 puncte de Federația Română de Handbal, Steaua a reușit astăzi să promoveze direct în prima divizie, Liga Zimbrilor.

”Militarii” s-au impus cu 39-26 în fața lui CSM Oradea, în ultima etapă din play-off, meci disputat la Chiajna.

Steaua - CSM Oradea 39-26

”🤾‍♂️ HANDBAL

❤💙 Steaua termină sezonul neînvinsă și revine în prima ligă. Au fost 21 de victorii și un singur rezultat de egalitate pentru băieții pregătiți de Ionuț Georgescu. Ultimul succes a venit astăzi, la Chiajna, împotriva CSM Oradea: 39-26 (17-11).

Încă o partidă dominată categoric de roș-albaștri, care s-au desprins rapid la 9-2. Apoi diferența s-a păstrat și a crescut pe final, deși Steaua a rulat tot lotul de jucători.

Iranianul Shahoo Nosrati a fost omul meciului cu cele 11 goluri marcate. Celelalte reușite ale Stelei au venit de la Vasile Dobrincu 5, Gabriel Burlacu 4, Maxim Oancea 4, Alex Horneț 4, Alin Roșu 3, Andrei Mitu 3, Bogdan Mircioiu 3, Ovidiu Irimia 1 și Sabin Constantina 1.

Felicitări, băieți pentru acest sezon și pentru promovare! Forța, Steaua! ❤💙”, a postat la final clubul din Ghencea.

Aproape de desființare

Steaua a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și 1977, la handbal masculin și deține recordul de campionate interne cucerite în România: 28!

La finalul sezonului trecut, Steaua a retrogradat din Liga Zimbrilor. „Militarii” obținuseră inițial matematic promovarea, însă au fost depunctați succesiv în ultima lună de Comisia Centrală de Disciplină a Federației Române de Handbal.

Recent, 20 de foști handbaliști steliști au semnat o scrisoare trimisă către ministrul Apărării, Radu Miruță. Ei solicită direct ca secția de handbal a CSA Steaua să nu fie desființată. 

„SOS! Nu desființați Secția de Handbal de la Clubul Sportiv al Armatei „STEAUA” București! Domnului ministru al Apărării Naționale RADU-DINEL MIRUȚĂ. Suntem un grup de performeri ai Clubului Sportiv al Armatei (C.S.A.) „STEAUA” București, foști comandanți, campioni și medaliați olimpici, mondiali și europeni, care am reprezentat cu cinste, onorare și devotament handbalul românesc pe toate continentele.

Acum, aflăm neoficial, că secția cea mai titrată de la CSA Steaua București - cea de handbal masculin - va fi desființată. Îngrijorați de degradarea și amatorismul managerial care a pus stăpânire, de vreo 20 ani, pe cel mai titrat club sportiv al României, ne-am hotărât să tragem un semnal de alarmă pentru a stopa desființarea secției de handbal de la CSA Steaua București”, se arată în scrisoarea trimisă către ministrul Apărării. 

VIDEO EXCLUSIV Marea rivală Dinamo, campioană an de an în ultimul deceniu în handbalul românesc

