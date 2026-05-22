Dinamo va încheia sezonul 2025/2026 pe locul patru și va juca în barajul pentru Conference League împotriva lui FCSB sau FC Botoșani.

În cazul în care „câinii” se vor califica în preliminariile competiției europene, atunci oficialii clubului vor încerca să îi întărească serios lotul lui Zeljko Kopic.

Fotbalistul de bază de la Dinamo, dorit în Turcia

Lui Kennedy Boateng îi expiră contractul cu Dinamo în această vară și sunt șase mari ca fotbalistul togolez să părăsească gruparea din „Ștefan cel Mare”.

Turcii au dezvăluit interesul lui Kocaelispor, ocupanta locului 10 din campionatul SuperLig.

„Potrivit ultimelor informaţii, reprezentantul echipei l-a urmărit îndeaproape pe fundaşul de 29 de ani, care a evoluat la Dinamo, una dintre echipele Ligii României.

Conducerea a strâns informaţii despre situaţia jucătorului şi este serios interesată de acest transfer. Actualul contract al fundaşului cu experienţă expiră pe 30 iunie 2026.

Ca urmare, clubul îşi propune să ia jucătorul fără a plăti taxă de transfer. Iniţiativa, despre care se spune că a fost aprobată de personalul tehnic, a creat entuziasm în rândul fanilor.

Departamentul care se ocupă de transferuri va folosi toate mijloacele pentru a-l adăuga pe Boateng în lot dacă sunt îndeplinite condiţiile”, scriu jurnaliştii turci de la publicaţia Kocaeli Halk.

Kennedy Boateng a ajuns la Dinamo în iulie 2024 de la forția Austria Lustenau și a bifat 73 de meciuri, opt goluri și două pase decisive în tricoul echipei bucureștene.

1,2 milioane de euro este cota fundașului de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.