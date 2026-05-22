OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Unul dintre jucătorii de bază de la FCSB este pe picior de plecare.

Risto RadunovicFCSBGigi Becali
Risto Radunovic, fundașul stânga muntenegrean al FCSB, ar putea părăsi fosta campioană a României în această vară, pe fondul unui conflict cu patronul echipei care a atins punctul culminant la începutul lunii martie.

Ruptura dintre conducere și fotbalist s-a produs la finalul lunii februarie, în timpul sezonului regulat. Apărătorul a primit permisiunea să părăsească lotul înaintea unui meci cu Metaloglobus pentru a merge în țara natală și a asista la nașterea copilului său. Acesta trebuia să revină sub comanda staff-ului tehnic pe 23 februarie, însă s-a întors la echipă abia pe 26 februarie, invocând o serie de probleme neprevăzute cu pașaportul.

Explicațiile nu l-au convins pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a sancționat imediat întârzierea, dictând o amendă în valoare de 20.000 de euro. De la acel moment, Radunovic a evoluat sporadic pentru formația bucureșteană, pierzându-și practic statutul de titular incontestabil pe care și-l consolidase încă din 2021, odată cu transferul de la Astra Giurgiu.

Risto Radunovic, dezamăgit după Hermannstadt - FCSB 3-3 / Foto: Sport Pictures
Litigiul a ajuns pe masa comisiilor FRF

Fundașul, a cărui cotă de piață este estimată la 800.000 de euro, a contestat amenda primită din partea clubului, iar cazul a ajuns pe masa Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.

Potrivit informărilor oficiale publicate recent pe site-ul LPF, oficialii fotbalului românesc urmează să transmită decizia finală în acest caz: „FC FCSB vs. Radunovic Risto - Ratificare sancțiune disciplinară - În pronunțare.”

De-a lungul carierei sale la FCSB, Radunovic a strâns 230 de prezențe, a marcat de 8 ori și și-a trecut în palmares două titluri de campion și două Supercupe ale României. Actuala sa înțelegere este valabilă până în iunie 2027, însă șansele ca el să o ducă la bun sfârșit sunt acum minime.

