OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Risto Radunovic, fundașul stânga muntenegrean al FCSB, ar putea părăsi fosta campioană a României în această vară, pe fondul unui conflict cu patronul echipei care a atins punctul culminant la începutul lunii martie.

Ruptura dintre conducere și fotbalist s-a produs la finalul lunii februarie, în timpul sezonului regulat. Apărătorul a primit permisiunea să părăsească lotul înaintea unui meci cu Metaloglobus pentru a merge în țara natală și a asista la nașterea copilului său. Acesta trebuia să revină sub comanda staff-ului tehnic pe 23 februarie, însă s-a întors la echipă abia pe 26 februarie, invocând o serie de probleme neprevăzute cu pașaportul.

Explicațiile nu l-au convins pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a sancționat imediat întârzierea, dictând o amendă în valoare de 20.000 de euro. De la acel moment, Radunovic a evoluat sporadic pentru formația bucureșteană, pierzându-și practic statutul de titular incontestabil pe care și-l consolidase încă din 2021, odată cu transferul de la Astra Giurgiu.