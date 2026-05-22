Chivu mai pune un trofeu în vitrină! Românul a primit cea mai râvnită distincție din fotbalul italian

Tehnicianul lui Inter a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026, încununând un an istoric pe banca milanezilor.

Cristi Chivu a reușit să o readucă pe Inter Milano în vârful ierarhiei cu un parcurs dominant. Drept urmare, Lega Serie A a anunțat oficial că antrenorul român a câștigat premiul „Philadelphia Coach Of The Season”. Trofeul îi va fi înmânat chiar înaintea partidei Bologna - Inter, pe stadionul „Renato Dall’Ara”.

Câștigătorul a fost ales de un juriu format din directori ai publicațiilor sportive. Aceștia au luat în calcul criterii tehnico-tactice, calitatea fotbalului prestat și atitudinea fair-play arătată pe marginea terenului pe parcursul întregului campionat.

Un parcurs de excepție pentru antrenorul român

Performanța românului este subliniată de cifrele ofensive impresionante și de cucerirea eventului intern, după adjudecarea titlului și a Cupei Italiei.

„Sezonul lui Cristian Chivu la conducerea lui Inter a fost pur și simplu extraordinar”, a transmis Luigi De Siervo, directorul executiv al ligii italiene. „În primul an pe banca unei echipe profesioniste încă de la începutul sezonului, Chivu a arătat imediat ADN-ul de învingător pe care îl avea și ca jucător, ghidându-și băieții să exprime un fotbal solid și în același timp ofensiv, care i-a adus pe nerazzurri să încheie stagiunea cu peste două goluri în medie pe meci și cu o diferență față de locul doi de aproximativ 30 de goluri”.

Oficialul italian a ținut să puncteze și un record atins de tehnicianul român: „Lui Chivu i-au trebuit doar 48 de etape ca antrenor în Serie A pentru a deveni campion al Italiei (al doilea după Mourinho în era celor trei puncte) și, adăugând la Scudetto și victoria din Coppa Italia, a devenit singurul tehnician care cucerește acest event la primul sezon pe banca lui Inter. Numere și recorduri care confirmă intrarea de drept a lui Cristian Chivu printre marii antrenori din Serie A”.

Potrivit informațiilor oferite de forul italian, distincția a fost instituită în sezonul 2021-2022 și a revenit mereu antrenorului care a câștigat campionatul. Chivu îi succede astfel lui Antonio Conte, laureat anul trecut după succesul obținut alături de Napoli. Pe lista câștigătorilor precedenți se mai regăsesc Stefano Pioli, Luciano Spalletti și Simone Inzaghi.

