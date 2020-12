Sumudica e de NEOPRIT! Gaziantep s-a calificat in optimile Cupei Turciei! VIDEO cu golul lui Maxim din victoria cu 3-1 contra lui Kocaelispor

Marius Sumudica e pe val in Turcia.

Gaziantep a castigat cu scorul de 3-2 in 16-imile Cupei Turciei, in fata celor de la Kocaelispor, obtinand calificarea in optimi.

Unul dintre golurile victoriei a fost inscris de Maxim, care a fost introdus pe teren in minutul 46.

Gaziantep FK 3-1 Kocaelispor

81' Maxim pic.twitter.com/wkmItUMg2H — A Spor (@asporcomtr) December 16, 2020

Romanul a inscris cu o lovitura cu capul, dupa o centrare perfecta a lui Muhammet Demir.

De altfel, echipa lui Marius Sumudica nu a mai pierdut in Turcia din 12 septembrie, cand a fost invinsa cu 3-1 de Galatasaray. Acesta a fost al 12-lea meci consecutiv fara infrangere pentru Gaziantep.