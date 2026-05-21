Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), ultima oară antrenor la Universitatea Cluj, de care s-a despărțit în anul trecut în octombrie, ar putea reveni în prim-planul fotbalului românesc.

Ioan Ovidiu Sabău, dorit de o fostă campioană a României

Fostul mare mijlocaș central al naționalei României (55 de selecții și opt goluri) este dorit de către conducerea Farului Constanța, campioană în 2017 și în 2023, pentru viitoarea stagiune, potrivit fanatik.ro.

Flavius Stoican nu va continua la Farul, chiar dacă echipa nu va retrograda la barajul împotriva Chindiei Târgoviște. Turul se va juca la Târgoviște pe 23 mai (17:30), iar returul la Ovidiu pe 31 mai (20:30).

Eșecul Farului de pe teren propriu cu Metaloglobus, 0-1, din ultima etapă i-a decis soarta lui Stoican, existând oricum nemulțumiri anterioare din cauza jocului „marinarilor”.

Sabău a mai fost dorit la Farul

Ioan Ovidiu Sabău a mai fost dorit la Farul Constanța în aprilie, înainte de plecarea lui Ianis Zicu. Atunci „Moțul” a solicitat un buget lunar de salarii de 30.000 de euro, în care ar fi fost inclusă remunerația sa și a staffului său.

Conducerea Farului a considerat suma mult prea mare, iar Sabău era reticent să preia o echipă pe parcursul sezonului. Între timp, fostul antrenor de la „U” Cluj și-a redus pretențiile, iar oficialii „marinarilor” nu mai vor să treacă prin emoțiile din stagiunea curentă.

În cazul în care Farul Constanța va retrograda în Liga a 2-a după barajul împotriva Chindiei Târgoviște, antrenorul luat în calcul este Nicolae Dică.