De ce l-a lăsat Hagi acasă pe Rus? Mihai Stoica explică deciziile surprinzătoare de la națională

Nicolae Negrilă (71 de ani), legendă a Universității Craiova, a criticat selecția lui Gică Hagi pentru amicalele împotriva Georgiei și Țării Galilor.

Nicolae Negrilă, nemulțumit de prima selecție a lui Gică Hagi

Fostul fundaș dreapta al oltenilor și-ar fi dorit ca stoperul Adrian Rus și portarul Laurențiu Popescu să fie convocați de Hagi. Ștefan Baiaram, Vladimir Screciu, David Matei, Tudor Băluță, Nicușor Bancu și Alexandru Cicâldău sunt cei șase jucători ai Universității Craiova la care a apelat „Regele”.

„Îi înțeleg selecția lui Hagi până la un punct. Însă, îmi pare foarte rău că nu i-a convocat pe Popescu și pe Rus. Cum să iei în fața lui Popescu ca portar pe Aioani?

Unul a câștigat cupa și campionatul în sezonul ăsta, iar Aioani ce a făcut la Rapid? Câte goluri a luat și pe ce loc e Rapid? Nu mă așteptam ca Gică să nu-l ia pe Popescu.

Negrilă: „Păcat că Popescu și Rus au fost lăsați acasă”

Iar absența lui Rus mă surprinde total. Dacă nici un fundaș central ca Rus nu prinde lotul, după ce a fost o stâncă în apărarea Craiovei, atunci Gică Hagi să meargă pe burtă cu Burcă al lui. El o să răspundă de rezultate, nu eu. Dar nu ai cum să îi iei în fața lui Rus pe cel puțin trei dintre fundașii centrali pe care Hagi i-a convocat acum. Și chiar Drăgușin ăsta...

A rupt prea mult gura târgului in ultimele meciuri Drăgușin? Hai să fim serioși! Dintre toți ăștia luați în apărare niciunul nu e mai în formă ca Rus. E părerea mea și nu mă interesează că se supără unul sau altul. Dar vă repet, e doar răspunderea lui Hagi.

Pe Gane l-am văzut prezent pe le meciurile noastre și mă așteptam să-i explice mai bine lui Gică unele lucruri, dar nu mai zic nimic de Ionel. A fost chiar și Gică Hagi la unele meciuri ale noastre, dar e păcat că Popescu și Rus au fost lăsați acasă”, a declarat Nicolae Negrilă, potrivit prosport.ro.

Un component al Craiovei Maxima

Nicolae Negrilă a făcut parte din Craiova Maxima, alături de care a cucerit de trei ori campionatul și de patru ori Cupa României. Negrilă a adunat 377 de meciuri și 15 goluri în 16 ani petrecuți în fotbalul românesc.

El a jucat pentru Universitatea Craiova (1973–1988) aproape toată cariera și s-a retras de la Jiul Petroșani (1988–1989). 27 de selecții și un gol a adunat Negrilă pentru naționala României.

Lotul anunțat de Gică Hagi

În iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, primele meciuri ale lui Gică Hagi în noul său mandat ca selecționer al primei reprezentative:

Marți, 2 iunie, ora locală 21:00 (20:00 în țară), stadion Mikheil Meskhi (Tbilisi): Georgia – ROMÂNIA

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45, stadion Steaua (București): ROMÂNIA – Țara Galilor

Selecționerul Gică Hagi a anunțat vineri, 22 mai, lista jucătorilor convocați pentru cele două meciuri de pregătire.

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Lotul va fi întregit cu jucători implicați în meciurile de baraj la echipele de club, notează frf.ro.