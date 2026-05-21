Viitorul lui Erling Haaland la Manchester City a intrat sub semnul întrebării, după vestea legată de plecarea lui Pep Guardiola de pe banca „cetățenilor”.

Tehnicianul spaniol mai are contract până în vara lui 2027, însă mai multe publicații din Anglia susțin că acesta ar putea pleca după 10 ani petrecuți pe Etihad. 

Presa din Spania susține că o eventuală plecare a antrenorului ar putea produce schimbări importante în lotul lui City. Printre numele menționate se află și Erling Haaland.

Erling Haaland poate pleca după despărțirea de Guardiola

Potrivit Mundo Deportivo, atacantul norvegian nu ia în calcul o plecare în această vară, însă situația s-ar putea schimba în următorul sezon. 

Sursa citată notează că Haaland vrea să vadă direcția clubului după eventuala despărțire de Guardiola și nu exclude analiza unor oferte importante.

Atacantul de 25 de ani și-a prelungit contractul cu Manchester City până în 2034, însă relația excelentă cu Guardiola a cântărit enorm în decizia sa.

„Trebuie să fim furioși și să folosim totul ca motivație. Au trecut doi ani fără titlu și pare o eternitate. Vom face tot posibilul să câștigăm campionatul sezonul viitor”, a spus norvegianul după ce Arsenal a câștigat titlul în Premier League.

În actuala stagiune, Haaland a bifat 47 de meciuri pentru Manchester City în toate competițiile, cu 38 de goluri marcate și opt pase decisive livrate.

