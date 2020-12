"Il iubesc si il respect mult!" Sumudica i-a impresionat pe jucatorii sai! "N-am mai lucrat niciodata cu un asemenea antrenor"

Marius Sumudica are un sezon bun la Gaziantep.

Echipa romanului este neinvinsa de la jumatatea lunii septembrie, cand a pierdut in fata celor de la Galatasaray, ocupand locul 7 in clasament. In cea mai recenta partida, Gaziantep a invins-o pe campioana Turciei, Basaksehir, scor 2-1.

Sumudica este foarte apreciat de sefii echipei, care i-au luat apararea dupa seria de suspendari prin care a trecut, dar si de jucatori. Unul dintre fotbalistii de la Gaziantep, Jean-Armel Kana-Biyik, a vorbit despre antrenorul roman cu care a colaborat in trecut si la Kayserispor.

Camerunezul s-a declarat impresionat de Sumudica, pe care il considera cel mai bun tehnician cu care a lucrat in toata cariera sa.

"Il iubesc pe Marius Sumudica. Pot spune cu usurinta acest lucru. Nu am mai lucrat niciodata cu un asemenea antrenor in cariera mea.

Sumudica are o relatie foarte buna cu jucatorii, e un antrenor care stie fotbal, stie cum trebuie sa joace echipa. Il iubesc si il respect foarte mult", a declarat Kana-Biyik, potrivit jurnalistilor turci de la DHA.

In urmatorul meci din campionat, Gaziantep primeste sambata vizita celor de la Fenerbahce. Pana atunci, insa, echipa lui Sumudica joaca miercuri impotriva lui Kocaelispor in 16-imile Cupei Turciei.