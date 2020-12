BREAKING NEWS | Sumudica ii DISTRUGE pe milionarii Turciei! A batut-o si pe Fenerbahce, dupa ce le-a pus la pamant pe Besiktas si Basaksehir! Maxim a marcat

Gaziantep si Fenerbahce s-au intalnit in etapa cu numarul treisprezece din Super Lig.

Marius Sumudica are un sezon incredibil in Turcia, acolo unde nu a mai pierdut cu Gaziantep din prima etapa a sezonului, de la meciul cu Galatasaray! Echipa antrenorului roman a reusit doua victorii importante in acest sezon in fata lui Besiktas si Basaksehir, ultima dintre ele cu 2-1, in urma cu doua etape.

Alexandru Maxim, care nu mai inscrisese de la sfarsitul lui octombrie a inscris in etapa trecuta, in victoria cu 3-2 in fata lui Kocaelispor, iar in meciul cu Fenerbahce a punctat din nou, in minutul 40 al partidei. Mijlocasul roman a marcat din penalty, la scorul de 1-1, ducandu-si echipa in avantaj la pauza.

Ozer a stabilit scorul final al intalnirii, iar Gaziantep a urcat pe locul 4 in clasament, la doua puncte distanta de Fenerbahce si 5 puncte distanta de liderul Alanyaspor.