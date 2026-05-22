LIVE TEXT CFR Cluj - FC Argeș, meciul de retragere pentru Ciprian Deac, de la ora 20:30!

Sezonul 2025-2026 din Superligă se apropie de final.

Înaintea meciului direct de azi din ultima etapă, CFR este sigură de locul 3, iar Argeș speră să încheie pe locul 5.

25 octombrie 2025, CFR Cluj - Farul 0-2: a fost singura înfrângere suferită de ardeleni în ultimele 16 meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au 10 victorii și cinci remize.

Piteștenii au câștigat opt dintre cele 19 deplasări din ediția în curs, iar de alte trei ori au terminat la egalitate.

Ciprian Deac, 7 titluri, 19 sezoane și 439 de meciuri în prima ligă

Partida va consemna și un moment special, asta deoarece va fi ultima pe care Ciprian Deac o va disputa din postura de fotbalist.

De-a lungul carierei, una de-a dreptul excepțională, a evoluat timp de 19 sezoane în Superligă (CFR Cluj, Oțelul, Rapid), timp în care a reușit 89 de goluri și 103 pase decisive în 439 de meciuri jucate în competiția elită a României, cucerind șapte titluri, toate în tricoul grupării din Gruia.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 33 de ori, de 19 ori s-au impus clujenii, de nouă ori au învins argeșenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Statistica întâlnirilor directe dintre CFR Cluj și FC Argeș

Palmares cu CFR gazdă: 16 jocuri - 11 victorii CFR Cluj - 4 remize - 1 succes FC Argeș.

Primul meci a avut loc pe 26 octombrie 1969, FC Argeş - CFR Cluj 3-0 (triplă Constantin Radu I), antrenori Constantin Teaşcă, respectiv Constantin Rădulescu.

Întâia victorie din contul clujenilor: 1 iulie 1970, CFR Cluj - FC Argeş 2-1.

Cea mai mare diferență de scor a însemnat și cel mai clar succes bifat de clujeni în deplasare pe prima scenă: 7 mai 2022, FC Argeș-CFR Cluj 0-6.

Unicul succes bifat de piteșteni pe teren advers: 27 iulie 2025, CFR Cluj - FC Argeș 0-2.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 17 aprilie 2026, FC Argeș - CFR Cluj 0-1, gol marcat în prelungirile reprizei secunde de Adrian Păun. Info: LPF

