Câți fotbaliști ai lui Cristi Chivu vor fi la Campionatul Mondial: starurile lui Inter pot ajunge în finală

Tehnicianul român ridicat nivelul multor fotbaliști de la Inter , iar aceștia au fost selecționați de naționala lor pentru Campionatul Mondial din această vară.

Cristi Chivu a reușit o performanță incredibilă la Inter și a realizat eventul în primul sezon ca antrenor la formația milaneză.

Cu toate că Italia nu s-a calificat la Cupa Mondială, Inter va avea șapte jucători la ediția din 2026.

Este vorba despre Lautaro Martinez, care va face parte din lotul lui Lionel Scaloni, mai mult ca sigur, în urma sezonului senzațional la Inter.

Pe lângă golgheterul acestei stagiuni din Serie A, echipa lui Chivu îi va mai avea la Campionatul Mondial pe Denzel Dumfries (Olanda) Petar Sucic (Croația), Hakan Calhanoglu (Turcia), Marcus Thuram (Franța), Manuel Akanji (Elveția) și Ange-Yoan Bonny (Coasta de Fildeș).

Presa din Italia scrie despre problema pe care o va avea Cristi Chivu la momentul în care lotul lui Inter se va reuni,

Motivul? Dintre cei șapte fotbaliști, mulți au șanse să ajungă până în finala Campionatului Mondial, care va avea loc pe 19 iulie, astfel că românul ar putea fi nevoit să le ofere o vacanță prelungită.