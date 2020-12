Sumudica, ZEU la Gaziantep! Cadoul de mii de euro primit de la jucatorii sai. Ce a spus dupa victoria cu Fenerbahce

Gaziantep s-a impus pe teren propriu cu Fenerbahce, 3-1!

Echipa lui Marius Sumudica este pe locul 4 in clasamentul primei ligi din Turcia dupa victoria obtinuta in fata lui Fenerbahce. Gaziantep nu a mai pierdut un meci din prima etapa a noului sezon, in meciul cu Galatasaray.

La finalul partidei, jucatorii lui Sumudica l-au surprins pe antrenor cu un cadou inedit. Antrenorul roman le-a oferit prime jucatorilor sai dupa victoria cu Basaksehir, din propriul buzunar, iar acestia au vrut sa il recompenseze.

Cu banii pe care i-au primit, fotbalistii i-au cumparat un Rolex lui Sumudica, pe care au gravat cuvantul 'Regele'.

"Astazi am obtinut o victorie meritata, am fost agresivi pe teren. Jucatorii au facut ce au vrut pe teren, am inchis bine benzile in prima repriza, am jucat mai bine decat adversarul nostru. Fenerbahce a venit aici sa joace mingea, ii felicit.

Nu am pierdut pe teren propriu de 350 de zile, am marcat in ultimele 22 de meciuri, am castigat in ultimele 3 meciuri. Asta arata ca suntem o echipa buna. Scopul nostru este sa jucam un fotbal frumos", a spus Sumudica la conferinta de presa.

