VIDEO EXCLUSIV România - Ungaria, meci capital la Men’s 20 EHF EURO 2026, de la 19:30 pe VOYO!
Campionatul European de tineret Men’s 20 EHF EURO 2026 este transmis în exclusivitate de VOYO.
Selecţionata României a fost învinsă ieri de Slovenia, cu scorul de 53-32 (28-18), în BTarena din Cluj-Napoca, în Grupa principală III a Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026 din România.
Azi, de la 19:30, în aceeași BTarena din Cluj și LIVE pe VOYO , România va juca ultimul meci din Main Round, cu marea rivală Ungaria.
În clasament, Slovenia, Suedia şi Ungaria au câte 2 puncte, iar România, niciunul - primele două se califică în sferturile de finală.
Partidele de până acum ale României din grupa preliminară: 34-36 cu Bosnia, 26-44 cu Suedia și 39-31 cu Israel, plus 32-53 cu Slovenia în grupa principală (VOYO).
Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României
Jucători:
* Hossu Romulus
* Andronic Mihai
* Chiruț Ianis
* Negrilă Andrei
* Tăut Armin
* Pușcaș-Ilisei Alexandru
* Ștefan Denis
* Zeic Răzvan
* Șerban Emanuel
* Rîpă Răzvan
* Ilucă Teodor
* Zapodianu Nicolas
* Rusu Eduard
* Horotan Rareș
* Moldovan David
* Acsentie Andrei
* Orban Robert
* Dascălu Codrin
Staff:
* Viorel Mazilu
* Răzvan Udriștioiu
* Bogdan Șoldănescu
* Ionuț Pușcașu
* Octavian Hârțoagă
* Răzvan Ilie Szopka
* Ákos Gergely
* Cezar Varjac
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