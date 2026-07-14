Selecţionata României a fost învinsă ieri de Slovenia, cu scorul de 53-32 (28-18), în BTarena din Cluj-Napoca, în Grupa principală III a Campionatului European de handbal masculin Under-20 - M20 EHF EURO 2026 din România.

Azi, de la 19:30, în aceeași BTarena din Cluj și LIVE pe VOYO , România va juca ultimul meci din Main Round, cu marea rivală Ungaria.

În clasament, Slovenia, Suedia şi Ungaria au câte 2 puncte, iar România, niciunul - primele două se califică în sferturile de finală.

Partidele de până acum ale României din grupa preliminară: 34-36 cu Bosnia, 26-44 cu Suedia și 39-31 cu Israel, plus 32-53 cu Slovenia în grupa principală (VOYO).

Lotul și staff-ul naționalei de tineret a României

Jucători:

* Hossu Romulus

* Andronic Mihai

* Chiruț Ianis

* Negrilă Andrei

* Tăut Armin

* Pușcaș-Ilisei Alexandru

* Ștefan Denis

* Zeic Răzvan

* Șerban Emanuel

* Rîpă Răzvan

* Ilucă Teodor

* Zapodianu Nicolas

* Rusu Eduard

* Horotan Rareș

* Moldovan David

* Acsentie Andrei

* Orban Robert

* Dascălu Codrin

Staff:

* Viorel Mazilu

* Răzvan Udriștioiu

* Bogdan Șoldănescu

* Ionuț Pușcașu

* Octavian Hârțoagă

* Răzvan Ilie Szopka

* Ákos Gergely

* Cezar Varjac