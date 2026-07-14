Telenovela s-a încheiat! Au renunțat la Assad Al-Hamlawi

Youri Tielemans a dat lovitura după Mondial! A trecut de vizita medicală și urmează să semneze!

România - Ungaria, meci capital la Men’s 20 EHF EURO 2026, de la 19:30 pe VOYO!

Federația Română de Baschet a anunțat că nu mai puțin de trei turnee finale de Campionate Europene vor fi găzduite de țara noastră în această vară, inclusiv la Tulcea, unde numai ce s-au terminat lucrările la noua Sala Polivalentă (vezi galeria foto de mai sus).

Vara EuroBasket în România

”🏀 Trei Campionate Europene de baschet juvenil vor avea loc în România! 🇷🇴

România va fi, în perioada 31 iulie – 22 august 2026, gazda a trei competiții FIBA Youth EuroBasket, o premieră pentru baschetul românesc.

📍 Oradea

🏆 FIBA U16 EuroBasket ( 7 - 15 august )

📍 Pitești

🏆 FIBA U16 Women's EuroBasket ( 14 - 22 august)

📍 Tulcea

🏆 FIBA U18 Women's EuroBasket, Division B ( 31 iulie - 9 august )

Acordarea acestor competiții confirmă încrederea FIBA în capacitatea Federației Române de Baschet și a orașelor partenere de a organiza evenimente internaționale la cele mai înalte standarde.

În vara anului 2026, România va deveni punctul de întâlnire al celor mai valoroase generații de tineri baschetbaliști și baschetbaliste din Europa.

Ne revedem la EuroBasket! 🏀”, a precizat pagina oficială Federația Română de Baschet.

Slovenia, spaima României! Ex-iugoslavii ne bat rău peste tot și la toate sporturile

După 32-53 la handbal, tot ieri tricolorii au pierdut cu 51-95 și la baschet în fața slovenilor.

Selecţionata României a fost învinsă la scor de Slovenia, cu 95-51 (30-14, 26-12, 19-10, 20-15), luni, la Ljubljana, în ultimul meci din Grupa D a Campionatului European de baschet masculin U20 - FIBA U20 EuroBasket 2026 din Slovenia.

Tricolorii au făcut un meci slab şi au pierdut al treilea meci la rând, după 68-78 cu Israelul şi 66-93 cu Cehia.

Codruţ Dinu a fost cel mai bun jucător al României, cu 18 puncte şi 6 recuperări.

De la învingători s-au remarcat Mark Padjen, 17 p, 3 rec, 7 pase decisive, Lovro Lapajne 14 p, Urban Kroflic, 11 p, 6 rec, 7 pd.

Israelul a învins Cehia cu 87-63, în celălalt meci.

În clasamentul final, Slovenia a ocupat cu 6 puncte, urmată de Israel, 5 puncte, Cehia, 4 puncte, România, 3 puncte.

România va juca în optimile de finală contra Spaniei, câştigătoarea Grupei C, pe 15 iulie.

Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă

Virgil Stănescu a fost invitat duminică la Fața la Joc, emisiune difuzată de Pro TV și VOYO.

Stănescu l-a vizitat la începutul anului, la Washington, pe Ghiță Mureșan, unicul român care a evoluat în NBA. În emisiunea Fața la Joc, Virgil l-a descris într-o manieră impresionantă pe fostul pivot care a făcut un excelent PR României în Statele Unite.

"Ghiță e un nume dintre persoanele pe care le admir. E zeul baschetului românesc, un monument de dorință și de smerenie. Nu ne folosim destul de el... cât ar trebui. M-am dus în februarie în State, am trecut și pe la el... La Wizards, vin oameni care vorbesc despre istoria lui în NBA... Noi știm doar că are 2,34 m.

Ghiță este un model pentru mine, mi-a fost coleg la națională foarte puțin timp, un exemplu", a spus Virgil Stănescu, în emisiunea Fața la Joc, difuzată de Pro TV și VOYO.