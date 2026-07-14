Cu Marius Baciu pe bancă, fosta campioană atacă startul Superligii cu certitudini și semne de întrebare, iar un lucru e sigur: din echipa de start va dispărea unul dintre fotbaliștii emblematici ai ultimei perioade.

Noile calcule ale clubului bucureștean îl cuprind, cel puțin la start de stagiune, pe Ricardo Pădurariu (19 ani), produs al clubului pe care Mihai Stoica și staff-ul tehnic îl apreciază și îl văd drept omul cel mai îndreptățit pentru a acoperi regula Under 21. Pe cale de consecință, Risto Radunovic (34 de ani) își va pierde statutul de titular incontestabil de care s-a bucurat în de-a lungul a cinci sezoane prolifice.

Radunovic, OUT din primul 11 după 5 ani

Transferat de la Astra în iarna lui 2021 în schimbul a 400.000 de euro, internaționalul muntenegrean l-a înlocuit rapid pe Junior Morais în flancul stâng al apărării. A jucat peste 200 de meciuri, a "sechestrat" banda stângă și a devenit om cu care se începe echipa, lider în vestiar și purtător al banderolei.

Apreciat pentru determinare și constanță, ex-iugoslavul a primit o prelungire de contract din partea lui Gigi Becali, nu a avut un rival real în ultimele stagiuni, dar situația sa se va schimba odată cu primele meciuri ale sezonului 2025/2026. Cel puțin în Superligă, va fi a doua variantă pentru postul de fundaș stânga, Mihai Stoica și Gigi Becali căzând de acord că împingerea în primul 11 a lui Ricardo Pădurariu este, pe hârtie, cea mai bună soluție în raport cu regula Under 21.

Radunovic va pune capăt unei perioade de cinci ani și jumătate în care a fost omniprezent în apărarea roș-albaștrilor și în care a pus umărul la câștigarea a două titluri de campion și la parcursul european excepțional de acum doi ani.

Și transferul lui Gnahore îl încurcă

Chiar dacă parametrii fizici nu au suferit modificări majore, iar experiența europeană l-a ajutat să rămână la un nivel bun, vârsta a început să joace, treptat, un rol important în randamentul lui Radunovic. După transferul lui Joao Paulo, muntenegreanul a simțit o răsuflare în ceafă, Becali preferând în unele momente să meargă pe mâna fotbalistului din Insulele Capului Verde pentru o tentă ceva mai ofensivă a flancului stâng.

Cum FCSB l-a transferat pe Eddy Gnahore pentru poziția de număr șase, iar Ofri Arad și Mihai Lixandru vor emite și ei pretenții justificate la postul de titular de la mijlocul terenului, sunt șanse ca, în meciurile europene, Joao Paulo să fie redistribuit în partea stângă a apărării, Becali având o impresie foarte bună despre fostul fotbalist al celor de la Oțelul Galați.

În noul context, Radunovic va juca un rol foarte important în vestiar, fiind deja o voce consacrată și impresionând conducerea prin modul în care se antrenează și exemplul pe care-l oferă tinerilor fotbaliști. Contractul său expiră în 2027, când va împlini 35 de ani, vârstă la care va trebui să aștepte un verdict în cazul lui Pădurariu pentru a avea indicii clare privind viitorul său în roșu și albastru.

Cotat acum la 550.000 de euro, Radunovic s-a dovedit una dintre cele mai inspirate investiții din istoria recentă a clubului roș-albastru, prinzând 232 de meciuri (8 goluri / 30 de pase decisive) în cei cinci ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB. Are în palmares două titluri de campion al României, două Supercupe și o perioadă prolifică în care a reprezentat și soluția principală pentru postul de fundaș stânga al naționalei Muntenegrului.