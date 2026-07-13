Barcelona l-a transferat oficial pe Anthony Gordon și este foarte aproape să anunțe venirea lui Karim Adeyemi.

Catalanii se concentrează și pe posibilele plecări de la echipă în această vară.

Ce se întâmplă cu Raphinha: Al-Hilal a făcut o ofertă de 80.000.000 de euro

Raphinha s-a accidentat la Campionatul Mondial în al doilea meci al Braziliei, cu Haiti, și nu a reușit să mai revină pentru că echipa lui Carlo Ancelotti a fost eliminată în „optimi”.

Barcelona a primit o ofertă pentru a-l vinde pe Raphinha, după cum informează Mundo Deportivo. Este vorba despre 80.000.000 de euro de la Al-Hilal, formație din Arabia Saudită.

Întrebat despre situația lui Raphinha, mai ales în contextul ultimelor transferuri făcute de echipa catalană, președintele Joan Laporta a oferit un răspuns clar.

”Raphinha va rămâne. Nu avem niciun interes ca el să părăsească Barça. Este un jucător cheie.

Cu Gordon și Adeyemi ne întărim atacul, dar asta nu înseamnă că îl vom lăsa pe Raphinha să plece, deoarece este esențial pentru noi. Este păcat că, în sezonul trecut, nu a reușit să dea ce are mai bun în etapele finale ale La Liga, ale Ligii Campionilor și ale Copa del Rey. Rezultatele ar fi fost altele”, a spus Laporta, citat de Mundo Deportivo.

33 de meciuri, 22 de goluri și opt pase decisive sunt cifrele lui Raphinha în stagiunea trecută, în tricoul Barcelonei.

70 de milioane de euro este cota brazilianului de 29 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Cifrele lui Raphinha