Decizie istorică luată de FIFA! Cine va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026

Ismail Elfath va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026

FIFA l-a delegat la această partidă pe centralul american de origine marocană Ismail Elfath (44 de ani), care va fi ajutat la cele două linii de alți doi americani, Corey Parker și Kyle Atkins. Cei doi arbitrii de rezervă vor fi italienii Maurizio Mariani și Daniele Bindoni.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când FIFA trimite la ambele semifinale arbitrii din zona CONCACAF, potrivit statisticianului MisterChip. La Franța - Spania a fost trimis Ivan Barton, din El Salvador.

În plus, ultima dată când semifinalele au fost conduse de arbitrii din aceeași confederație s-a întâmplat la Mondialul din 2002, când FIFA a ales un oficial din Elveția și altul din Danemarca.

Ismail Elfath a arbitrat până acum trei meciuri la Cupa Mondială, două în faza grupelor (Olanda - Japonia 2-2, Uruguay - Spania 0-1) și unul în optimile de finală (Brazilia - Norvegia 1-2).

Elfath este arbitru FIFA din 2016 și are în palmares finala Cupei Intercontinentale dintre PSG și Flamengo, din 2025.