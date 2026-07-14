Decizie istorică luată de FIFA! Cine va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026

Decizie istorică luată de FIFA! Cine va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Anglia și Argentina se vor înfrunta miercuri, de la ora 22:00, la Atlanta, în semifinalele Cupei Mondiale.

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Ismail Elfath va arbitra Anglia - Argentina, în semifinalele CM 2026

FIFA l-a delegat la această partidă pe centralul american de origine marocană Ismail Elfath (44 de ani), care va fi ajutat la cele două linii de alți doi americani, Corey Parker și Kyle Atkins. Cei doi arbitrii de rezervă vor fi italienii Maurizio Mariani și Daniele Bindoni.

Este pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale când FIFA trimite la ambele semifinale arbitrii din zona CONCACAF, potrivit statisticianului MisterChip. La Franța - Spania a fost trimis Ivan Barton, din El Salvador.

În plus, ultima dată când semifinalele au fost conduse de arbitrii din aceeași confederație s-a întâmplat la Mondialul din 2002, când FIFA a ales un oficial din Elveția și altul din Danemarca.

Ismail Elfath a arbitrat până acum trei meciuri la Cupa Mondială, două în faza grupelor (Olanda - Japonia 2-2, Uruguay - Spania 0-1) și unul în optimile de finală (Brazilia - Norvegia 1-2).

Elfath este arbitru FIFA din 2016 și are în palmares finala Cupei Intercontinentale dintre PSG și Flamengo, din 2025.

Ce arbitrii au fost păstrați de FIFA pentru semifinalele și finalele de la CM 2026

Mundo Deportivo a scris, luni, că FIFA a decis să păstreze în Statele Unite 13 arbitri pentru ultimele meciuri de la Cupa Mondială. Pe lista anunțată de cotidianul spaniol nu se regăsește și Istvan Kovacs, care se pare că părăsește turneul final cu două meciuri la care a fost delegat.

FIFA a anunțat deja că prima semifinală, Franța - Spania, va fi condusă la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar suedezul Glenn Nyberg va fi al patrulea oficial. Mai mulți arbitrii importanți din Europa au părăsit deja turneul final, printre ei francezii Francois Letexier și Clement Turpin.

Lista arbitrilor păstrați la CM 2026

  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Glenn Nyberg (Suedia)
  • Espen Eskas (Norvegia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Joao Pinheiro (Portugalia)
  • Alireza Faghani (Australia)
  • Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Jalal Jayed (Maroc)
  • Ismail Elfath (SUA)
  • Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)
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