Al Ahly Cairo a renunțat la ideea aducerii lui Assad Al-Hamlawi de la Universitatea Craiova

După eventul cucerit în finalul sezonului trecut, Al-Hamlawi a reușit o dublă în meciul cu ML Vitebsk (4-1), din turul 1 preliminar UCL, iar duminică a câștigat și Supercupa României. Introdus doar pentru loviturile de departajare, palestinianul s-a numărat printre jucătorii Craiovei care au transformat de la 11 metri, iar la final a sărbătorit al treilea trofeu în România.

În ultimele săptămâni s-a discutat intens despre o posibilă vânzare a lui Assad. Palestinianul ar fi intrat pe radarul mai multor cluburi, iar cea mai interesată echipă de serviciile sale ar fi fost Al Ahly Cairo, colosul din Egipt care are în palmares 12 Ligi ale Campionilor Africii.

Presa egipteană scrie că Al-Hamlawi a fost principală țintă a lui Al Ahly pentru postul de atacant în această vară, însă clubul s-a văzut nevoit să renunțe din cauza sumei foarte mari cerute de Universitatea Craiova pentru a-l elibera pe palestinian. Anterior, s-a scris că Mihai Rotaru ar aștepta nu mai puțin de 4 milioane de euro în schimbul vârfului cu 16 goluri marcate în sezonul trecut.

Dacă nu vor apărea modificări în lotul Universității Craiova, Al-Hamlawi va avea o concurență serioasă în noul sezon. Pe lângă Steven Nsimba și Monday Etim, în Bănie a sosit în această vară și atacantul francez Simon Elisor, cumpărat de la Famalicao.