OFICIAL Dinamo și-a aflat programul meciurilor din grupele Champions League! Când joacă împotriva lui FC Barcelona

Dinamo și-a aflat programul meciurilor din grupele Champions League! Când joacă împotriva lui FC Barcelona Handbal
SPORT.RO
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Eterna campioană a României, pregătită să înceapă noul sezon.

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Dinamocs dinamo bucurestifc barcelonaEHF Champions LeaguePaulo Pereira
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Dinamo, campioana ultimului deceniu din handbalul masculin românesc, și-a aflat astăzi programul meciurilor din EHF Champions League.

”Dulăii”, meciuri cu FC Barcelona, Aarhus și Montpellier

”HANDBAL. Machineseeker EHF Champions League 2026-27. EHF a stabilit programul meciurilor din grupe: debutăm pe teren propriu cu Montpellier

Program Grupa E

Etapa 1: 09/10.09.2026: 🇷🇴DINAMO – 🇫🇷Montpellier

Etapa 2: 16/17.09.2026: 🇩🇰SAH Aarhus – 🇷🇴DINAMO

Etapa 3: 07/08.10.2026: 🇪🇸Barca – 🇷🇴DINAMO

Etapa 4: 14/15.10.2026: 🇷🇴DINAMO – 🇪🇸Barca

Etapa 5: 21/22.10.2026: 🇷🇴DINAMO – 🇩🇰SAH Aarhus

Etapa 6: 28/29.10.2026: 🇫🇷Montpellier – 🇷🇴DINAMO

Primele două clasate merg mai departe în EHFCL, în timp ce locurile 3 și 4 vor continua în EHF European League”, a postat pagina oficială CS Dinamo București.

Numărul de echipe participante a crescut în această ediţie de la 16 la 24, repartizate în şase grupe. 

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în turul principal, iar echipele de pe locurile 3-4 vor continua în EHF European League.

Când se reunește Dinamo și când începe sezonul 2026-2027

După ce în sezonul trecut a cucerit din nou titlul în Liga Zimbrilor, Cupa și Supercupa României, ”eterna” campioană Dinamo începe pregătirile de vară.

Campionii se vor reuni pe 15 iulie pentru noul sezon competițional. Antrenorul Paulo Pereira a stabilit programul: 20 de zile de pregătire la București, 10 zile turneu de pregătire + meciuri în Portugalia, apoi linie dreptă până la primele meciuri oficiale: Supercupa României (21-22 august).

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