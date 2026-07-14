FCSB, ofertă de 800.000 de euro! Cine e jucătorul care vine după un sezon excelent în Franța

După ce i-a prezentat oficial pe Ronny Labonne și Eddy Gnahore, iar cu FC Hermannstadt a ajuns la un acord verbal pentru transferul fundașului lateral Luca Stancu, FCSB a făcut o ofertă și pentru Aymen Boutoutaou (25 de ani), extremă dreaptă la Sochaux. FCSB l-a ofertat pe Aymen Boutoutaou, de la Sochaux FCSB ar fi trimis o ofertă de 800.000 de euro pentru Boutoutaou, anunță jurnalistul Loïc Tanzi, de la L'Équipe. Fotbalistul francez de origine algeriană mai are un an de contract cu Sochaux. Boutoutaou vine după un sezon foarte bun la formația din liga a treia franceză. Folosit ca extremă dreapta, extremă stânga sau în spatele vârfului, a marcat în total 13 goluri și a oferit 6 pase decisive, contribuind semnificativ la promovarea lui Sochaux în Ligue 2.

Aymen Boutoutaou

Aymen Boutoutaou se află în prezent în cantonamentul de vară al lui Sochaux, iar în urmă cu câteva zile a fost folosit într-o partidă amicală contra lui FC Zurich (2-1). Până acum, Aymen Boutoutaou a jucat exclusiv în Franța, în ligile inferioare. La vârsta de 13 ani a ajuns în academia lui Valenciennes FC, iar în 2020 a fost promovat la prima echipă, în tricoul căreia a strâns 128 de meciuri, 17 goluri și 5 pase decisive. Vara trecută a semnat cu Sochaux din postura de jucător liber de contract.

Sochaux a reçu une offre de 800K du FCSB pour Aymen Boutoutaou (25 ans), arrivé libre la saison dernière de Valenciennes #Mercato pic.twitter.com/UohWnIsg7D — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 13, 2026

Mihai Stoica, detalii despre transferurile încercate la FCSB Luni seară, Mihai Stoica a vorbit despre cele două ținte din Franța ale clubului. "Sunt foarte aproape de un atacant lateral, care va veni, încă se discută. Eu aș vrea să rezolvăm un împrumut cu clauză decentă, să putem să o activăm apoi, și jucătorul pe care ni-l dorim cel mai mult, atacant, joacă orice poziție din spatele vârfului, pe care se vor plăti bani mulți. Îl urmărim de mult, dar e foarte greu de adus, dar sunt ceva progrese, am trecut de mai multe obstacole. Săptămâna asta sper să știm sigur dacă e da sau nu. Jucătorul își dorește foarte mult să vină. Amănunt de culoare, toți jucătorii străini aduși sunt francezi, născuți în Franța, cu educație în Franța, asta e cel mai important pentru mine. E foarte mare riscul să aduci un jucător care nu a fost în Europa", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.