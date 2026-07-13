FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!”

FCSB a făcut cel mai tare transfer al verii: ”Gigi a dat mare lovitură!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB este gata să ia startul în noul sezon din Superliga României.

TAGS:
Dumitru DragomirFCSBGigi BecaliEddy Gnahore
Din articol

Roș-albaștrii au efectuat doar două mutări în această vară, fundașul lateral Ronny Labonne și fostul mijlocaș al lui Dinamo, Eddy Gnahore.

Dumitru Dragomir: ”Gnahore este cel mai bun din România!”

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Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
Eddy Gnahore
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Fanii așteaptă și alte transferuri la gruparea roș-albastră, însă până atunci, Dumitru Dragomir este de părere că FCSB a făcut deja cel mai tare transfer al verii.

Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că FCSB a dat o adevărată lovitură cu transferul lui Eddy Gnahore. 

Fostul șef al Ligii îl consideră pe Gnahore cel mai bun închizător din România, mult peste Mihai Lixandru, actualul mijlocaș defensiv al roș-albaștrilor, sau Adrian Șut, fostul închizător al echipei lui Gigi Becali.

Gnahore este cel mai bun din România. De așa ceva aveau nevoie. Este o lovitură. Au luat fix ce aveau nevoie, pentru că nimeni nu juca acolo rolul care trebuie. Juca acolo Șut în trecut. Gnahore mi se pare peste Șut. Este cel mai bun mijlocaș defensiv din țară. Peste Șut, peste Lixandru. O foarte mare lovitură a dat Gigi Becali”, a spus Dumitru Dragomir, conform Fanatik.

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