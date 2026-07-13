Paritda FCSB - FC Argeș, din prima etapă a Superligii, va avea loc vineri, 17 august, de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Echipa patronată de Gigi Becali nu va putea juca meciul pe „Arena Națională”, astfel că roș-albaștrii au fost nevoiți să schimbe stadionul pe care își vor juca următoarele meciuri de acasă.

Unde va juca FCSB meciul din prima etapă a Superligii

Meciurile celor de la FCSB și de la Dinamo vor putea fi găzduite de „Arena Națională” abia din luna septembrie, chiar dacă noul sezon din campionatul României va lua startul peste numai o săptămână.

Astfel că, FCSB a anunțat că prima partidă a noului sezon din Superliga se va juca pe „Stadionul Ghencea”, iar roș-albaștrii au oferit deja informații despre prețul biletelor pe pagina oficială de Facebook.

„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu FC Argeș, prima din sezonul 2026-2027 al Superligii, care se va disputa vineri, 17 iulie, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Steaua.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului. Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 – 50 LEI

VIP 2 – 50 LEI

VIP 1 – 150 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 12:00“, se arată în comunicatul clubului roș-albastru.