FC Barcelona a oficializat transferul lui Josue Caicedo (18 ani), un puști promițător din Ecuador. Tânărul a fost împrumutat de la LDU Quito și va evolua în sezonul 2026/2027 pentru Barca Atletic.

Clubul catalan are și o opțiune de cumpărare în valoare de 2,5 milioane de euro, care va deveni obligatorie dacă fotbalistul va bifa patru meciuri oficiale la prima echipă.

Transferul făcut astăzi de Barcelona: „Bun venit!”

Barcelona l-a întâmpinat pe tânărul ecuadorian printr-un mesaj publicat pe site-ul clubului.

„FC Barcelona și LDU Quito au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Josué Caicedo la Barça Atlètic pentru sezonul 2026/2027. Fotbalistul ecuadorian în vârstă de 18 ani se alătură echipei secunde, cu opțiune de cumpărare la finalul sezonului. Bun venit la Barcelona, Josué Caicedo!”, au transmis catalanii.

Fotbalistul poate evolua atât ca fundaș stânga, cât și ca aripă în banda stângă. Inițial extremă, „Caicedo a fost reprofilat în ultimii ani și s-a remarcat prin viteza, forța fizică și aportul ofensiv”, scrie barcablaugranes.com.