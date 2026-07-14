Youri Tielemans (29 de ani) a ajuns până în sferturile de finală ale Campionatului Mondial din 2026 cu naționala Belgiei, care a fost trimisă acasă de Spania, după ce ibericii s-au impus cu 2-1 în Los Angeles.

Youri Tielemans a dat lovitura după Mondial! A trecut de vizita medicală și urmează să semneze!

Revenit de la Mondial, Youri Tielemans a mers direct să facă vizita medicală la Manchester United. Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că belgianul va semna astăzi cu ”diavolii roșii” un contract valabil până în iunie 2031.

Cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Tielemans a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Anderlecht, Monaco, Leicester și Aston Villa, care l-a adus din postura de jucător liber de contract în urmă cu trei veri.

Cifrele lui Tielemans

Leicester: 195 meciuri jucate, 28 goluri înscrise, 26 pase decisive

Anderlecht: 185 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 31 pase decisive

Aston Villa: 134 meciuri jucate, 10 goluri înscrise, 25 pase decisive

Monaco: 65 meciuri jucate, 6 goluri înscrise, 3 pase decisive

Manchester United, în sezonul trecut

United a terminat stagiunea 2025/26 pe locul trei, cu 71 de puncte. După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, ”diavolii roșii” au bifat 20 de victorii, la care s-au adăugat 11 remize și șapte eșecuri.