S-a recuperat și e gata de titularizare în Anglia - Argentina!

Fundaşul Reece James este fericit că s-a recuperat după o accidentare exact când Anglia a intrat în faza decisivă a Cupei Mondiale de fotbal şi va juca miercuri contra Argentinei, în semifinalele turneului final din SUA, Mexic şi Canada, scrie Reuters.

Reece James, pregătit sută la sută pentru Anglia - Argentina

Căpitanul echipei Chelsea a revenit ca rezervă în repriza a doua în victoria contra Norvegiei (2-1) din sferturile de finală ale CM 2026, după ce a ratat trei meciuri din cauza unei probleme la ischiogambieri, acuzată în al doilea meci din grupă împotriva Ghanei.

James a intrat pe postul de mijlocaş central înainte de a trece la poziţia sa obişnuită de fundaş dreapta, în meciul decis de golurile marcate de Jude Bellingham, care au trimis Anglia în semifinala cu Argentina, deţinătoarea titlului, de miercuri.

''Este bine să fiu din nou alături de băieţi. Să te accidentezi la un turneu este întotdeauna o cursă contra cronometru. M-am dedicat şi sunt fericit să fiu din nou acolo'', a declarat el pentru emisiunea Lions' Den a naţionalei Angliei, potrivit Agerpres.