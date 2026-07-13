FIFA a stabilit arbitrii păstrați pentru semifinalele și finalele de la Cupa Mondială

FIFA a stabilit arbitrii păstrați pentru semifinalele și finalele de la Cupa Mondială CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FIFA a păstrat 13 arbitri pentru ultimele 4 meciuri de la Cupa Mondială - cele două semifinale, finala mică și finala mare.

TAGS:
FIFAArbitri CM 2026Istvan KovacsMaurizio Mariani
Din articol

Mundo Deportivo scrie, luni, că FIFA a decis să păstreze în Statele Unite 13 arbitri pentru ultimele meciuri de la Cupa Mondială. Pe lista anunțată de cotidianul spaniol nu se regăsește și Istvan Kovacs, care se pare că părăsește turneul final cu două meciuri la care a fost delegat.

FIFA a anunțat deja că prima semifinală, Franța - Spania, va fi condusă la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar suedezul Glenn Nyberg va fi al patrulea oficial. Mai mulți arbitrii importanți din Europa au părăsit deja turneul final, printre ei francezii Francois Letexier și Clement Turpin.

Lista arbitrilor păstrați la CM 2026

  • Ivan Barton (El Salvador)
  • Szymon Marciniak (Polonia)
  • Glenn Nyberg (Suedia)
  • Espen Eskas (Norvegia)
  • Maurizio Mariani (Italia)
  • Slavko Vincic (Slovenia)
  • Joao Pinheiro (Portugalia)
  • Alireza Faghani (Australia)
  • Adham Makhadmeh (Iordania)
  • Jalal Jayed (Maroc)
  • Ismail Elfath (SUA)
  • Wilton Sampaio (Brazilia)
  • Jesus Valenzuela (Venezuela)

Istvan Kovacs, două meciuri la CM 2026

Centralul din Carei a condus două meciuri la CM 2026: Tunisia - Japonia 0-4 și Iordania - Argentina 1-3. Primul a avut o semnificație aparte, fiind partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale. 

  • Istvan kovacs iordania argentina 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mark Clattenburg susține că FIFA ar vrea să îl trimită pe Maurizio Mariani la finala Cupei Mondiale

Fostul mare arbitru englez Mark Clattenburg susține că are informații potrivit cărora FIFA ar vrea să îl trimită la marea finală a Cupei Mondiale pe italianul Maurizio Mariani (44 de ani).

Clattenburg, care a arbitrat finala EURO 2016 sau finala Champions League din același an, a spus că ar fi o mare greșeală din partea FIFA să trimită din nou un italian la finala Cupei Mondiale. În 2014, la Germania - Argentina 1-0, duelul a fost condus de Nicola Rizzoli.

"Aud din nou că ar putea fi un arbitru italian. Infantino este italian (n.r - născut în Elveția, dar are și cetățenie italiană), Collina este italian. O mare parte din puterea din arbitraj și din lumea fotbalului este italiană.

FIFA trebuie să mențină mulțumite toate cele șase confederații, iar dacă ne uităm în urmă, în 2010 finala a fost arbitrată de un englez, în 2014 de un italian, în 2018 de un argentinian, iar în 2022 de un polonez. Dacă mergem din nou pe varianta unui italian, înseamnă că nu mai există alți arbitri în afară de cei italieni?

Dacă și anul acesta un arbitru italian va primi din nou această oportunitate, având în vedere tot ce s-a întâmplat cu FIFA la acest turneu, pentru mine ar fi o mare surpriză.

Ar supăra foarte multă lume dacă am avea din nou un arbitru italian. Nu spun că un arbitru italian nu ar merita această delegare, dar există foarte mulți arbitri talentați care ar putea conduce acel meci", a spus Clattenburg, citat de Football Italia.

Maurizio Mariani are 44 de ani și se află pe lista FIFA din 2019. În sezonul trecut a fost trimis de UEFA la finala Conference League dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano, scor 1-0.

La această ediție a Cupei Mondiale, Mariani are până acum trei delegări: două în faza grupelor (Arabia Saudită - Uruguay 1-1, Columbia - RD Congo 1-0) și una în 16-imi (Brazilia - Japonia 2-1).

Mariani vine după un sezon în care a fost o prezență constantă în Champions League, cu 7 meciuri arbitrate. De asemenea, a fost trimis și la meciul din barajul pentru Mondial dintre Cehia și Danemarca.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
ULTIMELE STIRI
Jaqueline Cristian s-a retras de la Iaşi Open: motivul din spatele deciziei
Jaqueline Cristian s-a retras de la Iaşi Open: motivul din spatele deciziei
Steaua lui George Ogăraru, de astăzi la ”cel mai mare turneu de juniori din lume”!
Steaua lui George Ogăraru, de astăzi la ”cel mai mare turneu de juniori din lume”!
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Iubita starului de la Barcelona, apariție incendiară în Ibiza: „Zeiță perfectă! Ce trup!”
Iubita starului de la Barcelona, apariție incendiară în Ibiza: „Zeiță perfectă! Ce trup!”
Jackpot pentru Universitatea Craiova: jucător de 7.000.000 de euro
Jackpot pentru Universitatea Craiova: jucător de 7.000.000 de euro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza semifinalelor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi și Mbappe, lideri în topul marcatorilor de la CM 2026! Bellingham, Kane și Dembele stau la pândă

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Azdren Llullaku și-a dat acordul și semnează!

Pierdere mare pentru FCSB în fereastra de transferuri: ”Fără el, echipa va fi mai săracă!”

Pierdere mare pentru FCSB în fereastra de transferuri: ”Fără el, echipa va fi mai săracă!”



Recomandarile redactiei
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Virgil Stănescu, la Fața la Joc! Descrierea lui Ghiță Mureșan, impresionantă!
Steaua lui George Ogăraru, de astăzi la ”cel mai mare turneu de juniori din lume”!
Steaua lui George Ogăraru, de astăzi la ”cel mai mare turneu de juniori din lume”!
Jackpot pentru Universitatea Craiova: jucător de 7.000.000 de euro
Jackpot pentru Universitatea Craiova: jucător de 7.000.000 de euro
Bölöni știe cine va fi campioana mondială: „Trebuie să câștige două finale!“
Bölöni știe cine va fi campioana mondială: „Trebuie să câștige două finale!“
Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026
Direct din SUA, Istvan Kovacs a transmis un mesaj. FIFA a anunțat arbitrul pentru prima semifinală de la CM 2026
Alte subiecte de interes
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Recordul lui Bernd Storck rămâne neatins! Câte locuri a coborât naționala Ungariei în clasamentul FIFA după Euro 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
Pe ce loc a ajuns România în clasamentul FIFA după EURO 2024
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026
Jackpot pentru Istvan Kovacs! Suma uriașă încasată după ce a fost convocat la CM 2026
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Cine va arbitra FCSB - Farul Constanța, meciul în care Gigi Becali a anunțat că trimite echipa a doua
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
Adrian Porumboiu i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Colțescu: "Trecut mocirlos" / "Are în spate lucruri odioase"
CITESTE SI
Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

stirileprotv Ce au găsit autoritățile în mai multe gropi săpate în pământ, în Dâmbovița. Întreaga cantitate a fost distrusă pe loc

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

stirileprotv A ascuns sute de mii de lire de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani

Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

stirileprotv Noi atacuri americane în zona Strâmtorii Ormuz, la scurt timp după ce Trump a susținut că e deschisă. Anunțul făcut de Iran

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!