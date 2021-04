"Au pus din nou ochii pe el!" Ianis Hagi, protagonist in presa din Spania! Se afla pe lista clubului calificat in Champions League! Ce a spus tatal sau

Ianis Hagi (22 ani) ar putea pleca de la Rangers, dupa ce numele sau a fost asociat cu cluburi importante din Europa.

Mijlocasul roman a castigat titlul cu Rangers in Scotia, iar la finalul sezonului ar putea prinde un nou transfer, intr-un campionat de top. Cotidianul Estadio Deportivo i-a dedicat prima pagina lui Hagi si anunta interesul Sevillei pentru tanarul fotbalist.

"Numele Hagi nu este oarecare in fotbalul european. Gica Hagi este, probabil, cel mai bun jucator roman din toate timpurile si unul dintre cei mai buni fotbalisti ai ultimei decade din secolul trecut. De aceea, cand fiul sau Ianis a aparut in lumea fotbalului, toate privirile cluburilor importante s-au indreptat catre el.

Sevilla a fost, in mod clar, unul dintre ele. Clubul l-a urmarit de aproape in 2018, cand juca la Viitorul, sub conducerea tatalui sau", au scris spaniolii.

"Se intorc pe pista Hagi!" este titlul articolului de pe prima pagina, in care ibericii informeaza: "Randamentul bun al mijlocasului roman a reactivat interesul clubului din Nervion, chiar daca si Lazio il urmareste!"

Mai mult, spaniolii au luat legatura si cu Gica Hagi, care a confirmat interesul cluburilor mari pentru jucatorul roman: "Nu cred ca interesul Sevillei pentru Ianis e nou. Cred ca s-a vorbit despre asta inca dinainte sa fie transferat la Rangers. Dar stiu ca si Lazio se afla pe aceasta pista. Vedem ce se va intampla in vara cu Ianis".