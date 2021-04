Ianis, fata in fata cu Messi, Benzema si Suarez! Ce super club din Spania insista pentru transferul lui Hagi

Ianis Hagi ar putea fi protagonistul unui transfer important in aceasta vara.

Romanul care a devenit campion al Scotiei cu Rangers este dorit de Sevilla. Potrivit jurnalistilor de la site-ul Fichajes.net, ibericii au facut din mutarea lui Ianis o prioritate.

"Sevilla insista sa obtina semnatura lui Ianis Hagi" este titlul articolului scris de spanioli, care noteaza ca Hagi este in vizorul Sevillei de mai mult timp.

In plus, jurnalistii scriu si ca oficialii echipei de pe locul 4 din La Liga intentioneaza sa-l transforme pe Ianis Hagi intr-una dintre vedetele echipei in sezonul urmator.

Pentru transferul romanului care a reusit 7 goluri si 12 assist-uri in tricoul lui Rangers in acest sezon, Sevilla ar trebui sa scoata din buzunare cel putin 10 milioane de euro, suma pe care si-o doresc scotienii.

Ianis Hagi a fost transferat de Rangers in schimbul a 3,4 milioane de euro. Mijlocasul in varsta de 22 de ani este dorit si de Lazio, care ar fi dispusa sa achite pana la 13 milioane de euro pentru Hagi, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate.