EXCLUSIV | "Noi doar improscam cu noroi, astia suntem!" Atac dur al lui Marius Sumudica: "Atata l-am omorat si pe Hagi..."

Marius Sumudica a avut o reactie dura in direct la Pro X.

Antrenorul s-a aratat nemultumit de modul in care sunt tratati in presa din Romania tehnicienii si jucatorii care activeaza in strainatate.

Sumudica a spus ca nu simte ca este respectat si ca, de multe ori, exista o presiune suplimentara asupra romanilor din strainatate, care poate provoca frustrari.

"Nu va dati seama cat e de lucru sa lucrezi afara. De-asta m-au deranjat mereu remarcile negative. Despre mine s-au scris si lucruri pozitive, dar in momentul in care pierdeam un joc, anumite publicatii scriau 'Sumudica e sub val', 'Sumudica e pe tobogan', 'pe Sumudica l-a luat apa'... Ar trebui sa fim mandri, nu de mine, de antrenorii si jucatorii care activeaza in strainatate si care si-asa sunt putini... Noi nu stim sa ne apreciem valorile...

Hai sa avem simtul realitatii si sa spunem adevarul, sa fim echidistanti. Atata l-am omorat si pe Hagi. De fiecare data cand avea o oferta, toata lumea 'nu asa', 'de ce a dat inapoi', de ce nu stiu ce... E greu sa fii antrenor! Crestea inima in mine cand ieseam pe strada in Turcia si ma intreba lumea de Hagi. Crestea inima in mine ca eram roman.

Eram singurul antrenor strain in Turcia si eram supus la o presiune teribila si am reusit sa fac o echipa din nimic. Am fost antrenorul anului in Turcia si cred ca e un succes extraordinar, dar la mine in tara nu reusesc nimic.

E foarte greu sa activezi in strainatate si cred ca toti antrenorii romani ar trebui sa primeasca mai mult respect. Lasati-l pe Sumudica, eu mi-am recunosc singur valoarea. Erau antrenori, Olaroiu, Razvan Lucescu, care meritau mai mult respect. Au fost lucruri care m-au durut si ma dor in continuare fiindca nu ne respectam valorile.

Eu cred ca Hagi are niste frustrari, niste dureri in suflet. Isi doreste mult mai mult... Nu-i usor sa faci tot ce faci cu sufletul si sa-ti bagi banii familiei in fotbal. Merita mai mult respect, dar noi improscam cu noroi ca astia suntem", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.