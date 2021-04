Ianis Hagi, cel mai slab de pe teren in Cupa Scotiei! Rangers a ratat calificarea in semifinale! Ce note a primit fotbalistul

Rangers a infruntat-o pe St. Johnstone in sferturile de finala ale Cupei Scotiei.

Echipa lui Ianis Hagi a ratat calificarea in semifinale, fiind invinsa dupa loviturile de la 11 metri. La finalul celor 90 de minute din timpul regulamentar, cele doua echipe se aflau la egalitate, 0-0.

In reprizele de prelungire, Tavernier si Kane au marcat fiecare pentru echipa sa, iar meciul a ajuns la loviturile de departajare. Tavernier si Roofe au ratat de la 11 metri, victoria apartinandu-le celor de la St. Johnstone.

Ianis Hagi a fost titular in echipa lui Steven Gerrard, aflandu-se pe teren 68 de minute. Romanul a fost schimbat cu Wright dupa o evolutie care nu a iesit cu nimic in evidenta.

De altfel, Ianis a primit cea mai mica nota dintre titularii lui Gerrard dupa meciul din Cupa Scotiei. Jurnalistii de la The Scottish Sun i-au acordat nota 5, la fel ca ce de la Scotsman, care au scris ca Hagi a fost "ocupat pe teren, dar a alergat mai mult pentru a-l pune pe Aribo in ipostaze bune decat pentru a influenta jocul in vreun fel".

Pana la finalul sezonului, Rangers, care a cucerit deja matematic titlul in Scotia, mai are de disputat 3 meciuri in campionat. Urmatoarea partida este programata pe 2 mai, pe teren propriu, in compania marilor rivali de la Celtic.