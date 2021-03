"Asta inseamna si o implinire pentru el!" Cum a reactionat Hagi cand fiul sau a castigat PRIMUL TITLU din cariera

Ianis Hagi a castigat campionatul in Scotia cu Glasgow Rangers dupa un sezon de vis.

Echipa antrenata de Steven Gerrard este neinvinsa in campionat si Europa League si a pierdut un singur meci oficial in acest sezon, in Cupa Ligii. Mai mult, Rangers a castigat titlul cu numarul 55 cu 6 etape inainte de finalul campionatului.

Ianis Hagi a avut o contributie importanta la acest parcurs. Internationalul roman a inscris 6 goluri si a oferit si 9 pase decisive in Premiership. Este primul trofeu cucerit in strainatate de Ianis, motiv de mare bucurie pentru tatal sau, Gica Hagi.

Presedintele Viitorului, Gica Popescu, a dezvaluit ca performanta obtinuta de Ianis l-a facut foarte fericit pe 'rege', care de altfel era convins ca Rangers va castiga titlul cu mult timp inainte de a deveni oficial.

"Am apucat sa vorbesc cu Gica (Hagi). Noi doar asteptam ziua in care va fi proclamata Rangers campioana, diferenta era mult prea mare.

E primul trofeu afara pentru Ianis, asta inseamna si o implinire pentru Gica. Cand copilul tau reuseste o asemenea performanta poti doar sa fii super fericit. El a mai fost in vizita la Ianis, a stat o luna acolo si era sigur ca vor castiga campionatul", a spus Gica Popescu potrivit Digi Sport.