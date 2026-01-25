Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat

CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.
Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44') și Andrei Cordea (49').
Gigi Becali, dezamăgit de evoluțiile jucătorilor de la FCSB
Patronul campioanei României s-a declarat nemulțumit de felul în care a arătat FCSB în fața lui CFR Cluj.
Gigi Becali l-a criticat pe Darius Olaru pentru că a pierdut multe mingi, iar singurul jucător iertat de omul de afaceri a fost Juri Cisotti.
„S-a pierdut că în situația asta noi nu avem portar, nu avem un mijlocaș central, nu avem un atacant, nu avem niciun jucător. Poate Cisotti. Din moment ce toate mingile care ajung la Olaru...
Toate mingile care ajung la el, imediat ajung la adversar. Dacă nu iei meciul în serios, nu ai cum să câștigi. Dacă era 2-0, era 2-4. Când fotbalul e haotic, și 2-0 dacă ai, și 3-0 dacă ai... Ei au jucat inteligent, s-au apărat. Noi am jucat haotic.”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.
În urma acestui rezultat, FCSB a căzut pe locul 11 în Superliga, fiind la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.