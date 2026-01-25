Gigi Becali, scos din minți de fotbaliștii FCSB-ului după 1-4 cu CFR: „Nu avem” + Jucătorul iertat

CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44') și Andrei Cordea (49').

Gigi Becali, dezamăgit de evoluțiile jucătorilor de la FCSB

Patronul campioanei României s-a declarat nemulțumit de felul în care a arătat FCSB în fața lui CFR Cluj.

Gigi Becali l-a criticat pe Darius Olaru pentru că a pierdut multe mingi, iar singurul jucător iertat de omul de afaceri a fost Juri Cisotti.