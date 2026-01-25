CFR Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 4-1, într-un meci din runda a 23-a din Superliga.

Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 2, prin David Miculescu, în timp ce clujenii au înscris în finalul primei părți prin Aliev Alibek (41), Meriton Korenica (44'), dar și în repriza a doua prin Andrei Cordea (49') și Lorenzo Biliboc (90+2').

David Miculescu: „Nu vreau să dau vina pe ghinion, dar putem zice că avem puțin”

David Miculescu a recunoscut că nu înțelege motivul pentru care FCSB nu poate să își revină la forma din sezonul trecut. Unicul marcator al FCSB-ului consideră că echipa sa a avut și ghinion în meciul jucat duminică seara.

Aripa dreapta din atacul roș-albaștrilor a vorbit și despre următorul meci din Europa League al echipei sale cu Fenerbahce și s-a arătat încrezător.

„Suntem foarte supărați, dezamăgiți, pentru că noi am vorbit să câștigăm, apoi mai aveam două meciuri acasă și am fi vrut să legăm niște victorii.

Am început bine meciul, am avut 1-0, am avut și ocazii, apoi în minutul 37 ne-au egalat. Speram să intrăm la egalitate la pauză și vedem ce va fi, dar ne-au mai dat un gol.

După pauză puteam să egalăm, să întoarcem noi scorul, dar după ce a picat un gol după cinci minute a fost greu.

Reușim să înscriem, jucăm bine în primele minute și după luăm niște goluri simple. Nu vreau să dau vina pe ghinion, dar putem zice că avem puțin, parcă toate sunt contra noastră, orice șut, orice bară... sare mingea la ei, din orice, dar nu vreau să dau vina pe asta. Cred că orice jucător din vestiarul nostru vrea să câștige, toți ne dorim, dar chiar nu știu ce se întâmplă cu noi.

Ne jucăm șansele care au rămas, eu zic că sunt și vedem la final de retur ce va fi.

(n.r. Cum o să fie meciul cu Fenerbahce?) Eu zic că în ziua de azi nu mai contează această diferență (n.r. de valoare), în ziua de astăzi nu mai sunt diferențe atât de mari. Cred că dacă intrăm cu o atitudine potrivită și cu o mentalitate de învingător putem câștiga orice meci”, a spus David Miculescu.

În urma acestui rezultat, FCSB a căzut pe locul 11 în Superliga, fiind la cinci puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

