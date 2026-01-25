FCSB pierde al doilea meci la rând cu acelaşi scor, după 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League.

FCSB a fost învinsă de CFR Cluj cu scorul de 4-1 duminică seara pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 23-a a Superligii.

Campioana a deschis scorul rapid, prin David Miculescu (2), după o minge respinsă greşit în propriul careu de Viktor Kun. FCSB îşi putea dubla avantajul, dar Darius Olaru a trimis în bară de la 18 metri (4).

Mihai Toma a ratat şi el o ocazie mare, şutul său fiind apărat de Mihai Popa, la primul său meci după revenirea la CFR (14).

CFR a avut primele ocazii în min. 22, dar Ştefan Târnovanu a respins şuturile lui Andrei Cordea şi Alibek Aliev. Toma a mai avut o ocazie (32), dar a ratat cu poarta goală.

Clujenii au întors scorul în finalul primei reprize, după ce Aliev a marcat la colţul lung (41), după ce a fost lansat în careu de Adrian Păun, iar Meriton Korenica l-a lobat pe Târnovanu (44), la o lansare a lui Matei Ilie şi o ieşire greşită la ofsaid a apărării bucureştene, scrie Agerpres.

CFR a marcat imediat după pauză (49), prin Cordea, angajat de Păun.

Campioana a alergat după gol, dar Octavian Popescu nu a reuşit să-l învingă din 7 metri pe Popa (67), care s-a remarcat şi la şutul lui Alexandru Stoian de la 20 de metri (76).

Oaspeţii au mai trimis mingea în poartă prin Karlo Muhar (83), dar golul a fost anulat pentru un henţ comis în prealabil de Sheriff Sinyan.

Popa s-a opus şi la şutul lui Mihai Lixandru (87), de la 20 de metri.

Notele lui Andre Duarte



CFR a închis tabela prin Lorenzo Biliboc (90+1), după o greşeală a lui Andre Duarte, la meciul său de debut la FCSB.

De altfel, portughezul a fost cel mai slab jucător al campioanei en-titre.

Sofascore l-a notat cu 5.3, Flashscore tot cu 5.3, iar patronul Gigi Becali a dat sentința la final: ”Am fost încântat de Duarte că a zis MM... Când iei patru goluri, fundașii centrali sunt vinovați”.

Andre Duarte a sosit de la Ujpest Budapesta după ce, în trecut, a mai evoluat în fotbalul românesc, la FC U Craiova, între 2022-2023. După ce a părăsit țara noastră, Andre Duarte a mai jucat la Reggiana (Italia) și Osijek (Croația).

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare. Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3. Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!“, a scris FCSB pe Instagram la prezentarea oficială.

