Ce transformare de coșmar pentru FCSB, de la un sezon la altul! În campania precedentă, formația bucureșteană a pierdut doar 10 meciuri din 64, în toate competițiile. Procentajul înfrângerilor: 15,6%.

Acum, FCSB are deja 17 partide pierdute din 41! Procentajul eșecurilor: 41,4%. De trei ori mai mare comparativ cu stagiunea trecută. Și, odată cu partida pierdută în fața CFR-ului, campioana a bifat o contraperformanță mare de tot. Pentru a doua oară, în actuala campanie!

Concret, FCSB tocmai a ajuns la al 3-lea meci pierdut la rând. După 0-1 cu FC Argeș și 1-4 cu Dinamo Zagreb a venit și acest 1-4 cu CFR Cluj.

Și în vară, în debutul campaniei, FCSB a avut o pasă neagră. Doar că atunci a „reușit“ să lege patru înfrângeri, după cum se poate vedea mai jos:

*2 august 2025: Dinamo – FCSB, 4-3 (campionat)

*30 iulie 2025: FCSB – Shkendija, 1-2 (preliminarii Champions League)

*26 iulie 2025: FCSB – Farul, 1-2 (campionat)

*22 iulie 2025: Shkendija – FCSB, 1-0 (preliminarii Champions League)

