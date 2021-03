BREAKING NEWS! Dragusin a fost desemnat cel mai bun tanar fotbalist al lui Juventus!

Radu Dragusin a debutat in acest sezon pentru prima echipa a lui Juventus.

Fundasul central de 19 ani a fost introdus pe teren de Pirlo in finalul meciului de Champions League, pe care campioana Italiei l-a jucat pe teren propriu impotriva echipei antrenate de Mircea Lucescu, Dinamo Kiev.

De asemenea, Dragusin a bifat cateva minute si in meciul cu Genoa din Serie A dar, mai mult, a fost integralist in doua meciuri de Cupa Italiei in acest sezon, de asemenea contra celor de la Genoa si impotriva lui Spal.

Evolutiile sale din aceste doua meciuri au fost apreciate de fanii lui Juventus, dar si de jurnalistii italieni. Acum, Dragusin a primit si un trofeu care certifica faptul ca este un jucator apreciat la campioana Italiei.

Internationalul roman U21 a primit titlul de cel mai bun tanar jucator al lui Juventus in 2020, oferit de publicatia Giovani Bianconeri. Dragusin obtinut 311 puncte intr-un sondaj la care au participat jurnalisti, impresari si chiar antrenori sau fotbalisti aflati inca in activitate.

El i-a depasit pe Nicolo Fagioli si pe Elia Petrelli in acest clasament. De asemenea, Dragusin a fost primul si in preferintele fanilor lui Juventus, obtinand 508 voturi, la distanta uriasa de urmatorii clasati, Nicolo Fagioli (72 de voturi) si Filippo Ranocchia (51 de voturi).

"Nascut in Bucuresti (Romania), pe 3 februarie 2002, Radu Dragusin a ajuns la Juventus la varsta de 17 ani, in 2018, dupa ce si-a aratat calitatile in tara sa, la clubul Regal.

Dupa ce si-a facut un nume la echipa Primavera, Dragusin a fost promovat imediat la echipa U23, cum care a inceput sezonul. Totusi, a fost rapid inclus de Pirlo in lotul primei echipe, debutand in meciul Juventus - Dinamo Kiev, din grupele Champions League.

Apoi a aparut in Serie A, pe 13 decembrie, la meciul Genoa - Juve 1-3, dar si in doua meciuri din Cupa Italiei, cu Genoa si Spal", a fost prezentarea facuta de publicatia 'de casa' a lui Juventus fundasului roman.