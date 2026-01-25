Elias Charalambous are zilele numărate, la FCSB, la aproape trei ani după ce a fost instalat în funcție, pe 30 martie 2023.

Desigur, cipriotul de 45 de ani, care a avut o colaborare perfectă cu Mihai Pintilii – cei doi au executat tot ce le-a spus Gigi Becali – poate rămâne până la finalul sezonului, la FCSB. Mai departe însă, șansele sale de a continua sunt mici. Mai ales dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți radical până în mai.

Tocmai de aceea, Charalambous a venit la interviul de după FCSB – CFR Cluj (1-4) și a avut discursul unui om resemnat.

„E momentul cel mai dificil, de când sunt aici. Responsabilul numărul 1 sunt eu. Eu sunt vinovatul principal pentru rezultatele din ultima perioadă. Îmi pare rău pentru suporteri. Sunt la dispoziția clubului, aștept decizia clubului. Și asta e tot“, a declarat Charalambous.

