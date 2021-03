Mitrita si Budescu, impreuna in Arabia Saudita dupa ce Al Ahli a PIERDUT cu Damac! Cum au fost surprinsi cei doi fotbalisti romani 

Chiar daca sunt rivali in campionat, Budescu si Mitrita s-au fotografiat impreuna!

Constantin Budescu (32 ani) si Alexandru Mitrita (26 ani) au profitat de faptul ca joaca in acelasi campionat si s-au intalnit. Cei doi jucatori romani s-au fotografiat impreuna, iar Mitrita a postat poza pe contul sau de Instagram.

Echipele celor doi se afla in opozitie in clasamentul din Arabia Saudita. Al-Ahli, clubul la care Mitrita a fost imprumutat de la New York City FC se afla pe locul 4 in clasament, in timp ce Damac este pe penultimul loc si se lupta sa se salveze de la retrogradare.

Al Ahli si Damac s-au intalnit in urma cu doua zile, iar echipa lui Budescu s-a impus cu 3-1. Mai mult, mijlocasul roman a dat si o pasa de gol. Mitrita, care a lipsit in ultimele trei meciuri din cauza unei accidentari, a fost introdus in a doua repriza, fara sa isi ajute insa echipa.