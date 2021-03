Pochettino stie ce obiectiv trebuie sa indeplineasca pentru a-i multumi pe conducatorii lui PSG: "Nu va fi usor!"

Instalat pe banca celor de la PSG in luna ianuarie, Pochettino anunta care este principalul obiectiv al echipei.

Intr-un interviu pentru L'Equipe, antrenorul argentinian a vorbit despre provocarile pe care le infrunta la parizieni, diferite de cele de la Tottenham. "Clar, este ambitia clubului de a-l castiga. Sunt multe alte echipe care vor sa-l castige de asemenea si nu va fi usor. Suntem constienti de responsabilitatea noastra si ne vom bate pana la moarte pentru a reusi.



Cu Spurs am ajuns in finala dupa cinci ani de munca. Am avut timp sa cream o structura care sa ne permitem aceste ambitii. Am avut si un an fara transferuri. Acum suntem la Paris de doua luni si e o mare diferenta. La Paris era un alt proiect in acesti ultimi ani, acum vom incerca sa-l cream pe al nostru. E o munca diferita fata de Tottenham, dar obiectivul este acelasi, sa castigam".



Echipa din capitala Frantei o va intalni pe Barcelona, miercuri, de la 22:00, in returul optimilor din Champions League. In prima partida echipa condusa de Pochettino s-a impus clar, 4-1, pe Camp Nou, si porneste mare favorita la calificarea in sferturi.