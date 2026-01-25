S-a ales praful de ambițiile FCSB-ului pentru acest sezon, la doar două săptămâni după terminarea pauzei de iarnă.

Eșecurile care curg, 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu Dinamo Zagreb și cu CFR Cluj, au făcut ca Gigi Becali să aibă o tiradă fără precedent, în această seară, după cum Sport.ro a arătat aici. Și, în disperare de cauză, latifundiarul din Pipera urmează să facă „revoluție“. Prima sa victimă? Portarul Ștefan Târnovanu. Acesta a fost pus la zid, încă de la pauza meciului FCSB – CFR Cluj (1-4), după cum Sport.ro a arătat aici.

„Prima măsură? Zima în poartă! Târnovanu e vinovat la trei goluri, în seara asta! Deci, asta e sigur. O să schimb portarul“, a anunțat patronul roș-albaștrilor, duminică seară.

Primul meci pentru Zima, după anunțul lui Gigi Becali, va fi joi (ora 22:00), în ultima etapă din Liga Europa. Pe Arena Națională, FCSB va primi vizita turcilor de la Fenerbahce. Dacă se va descurca, în această partidă, Zima poate bifa apoi o prezență și în campionat, pe 1 februarie, cu Csikszereda, tot pe teren propriu.

