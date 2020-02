"Ar putea sa il iroseasca!" Avertisment fara precedent pentru Steven Gerrard! Anuntul care poate produce cutremurul la Rangers! Ce scrie presa din Scotia

Presa din Scotia il avertizeaza pe Steven Gerrard.

Rangers va disputa astazi de la ora 17:00, pe teren propriu, meciul impotriva celor de la Livingston, meci din cadrul etapei cu numarul 27 din campionatul Scotiei. Ianis Hagi ar putea incepe din nou titular in echipa antrenata de Steven Gerrard, insa presa scotiana lanseaza un avertisemnt la adresa antrenorului de la Rangers.



"Managerul lui Rangers este in pericol sa-l iroseasca pe Ianis Hagi, daca va continua sa-l mai joace in benzile terenului. Pana acum, in intreaga cariera, Ians a avut doar un rol de mijlocas ofensiv. Blocat in banda dreapta, jucatorul in varsta de 21 de ani, care este mai degraba rafinat decat un jucator fizic, a parut adesea izolat. Au fost cateva atingeri frumoase careu au venit in momentele in care a aparut in centru, dar in general a avut un impact scazut asupra jocului. Talentul este evident, a aratat la debut ce poate. Totusi, se pare ca Rangers a adus un jucator cu calitate, dar sistemul nu i se potriveste. Daca Gerrard continua cu aceasta abordare risca sa iroseasca un jucator de calitate", scriu cei de la Rangers News.