Ianis Hagi este LAUDAT de un fost atacant al lui Rangers! Ce a spus jucatorul despre mijlocasul roman

Ianis Hagi a fost apreciat de un fost atacant al echipei scotiene.

Kris Boyd, care a jucat pentru Rangers in sezonul 2014-2015 a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi in Scotia, dar si modul in care jocul echipei s-a schimbat dupa venirea lui. Fostul atacant a vorbit pentru Sky Sports, afirmant ca mijlocasul roman poate fi fix ceea ce avea nevoie Gerrard.

"Hagi a avut un impact bun pana acum si este posibil sa fie jucatorul de care Rangers avea nevoie in ceea ce priveste creativitatea. Oamenii vorbesc despre faptul ca in Scotia este un joc bazat mult pe forta fizica, insa se va adapta. Este cu siguranta bun cu mingea la picior, poate scoate oameni din joc si are capacitatea de a inscrie goluri", a declarat Kris Boyd pentru sursa citata.