"Acolo trebuie sa joace Ianis!" Dan Petrescu ii transmite un mesaj clar lui Steven Gerrard! Care poate fi detaliul prin care Ianis Hagi poate sa valoreze 100 de milioane de euro

Dan Petrescu a vorbit despre situatia lui Ianis Hagi.

Glasgow Rangers a pierdut deplasarea de la Kilmarnock, iar sansele la titlu s-au diminuat tot mai mult, dupa ce Celtic a castigat cu 5-0, pe teren propriu cu Hearts. Distanta dintre cele doua echipe este de 10 puncte in acest moment.

Ianis Hagi a inceput meciul titular, iar in minutul 23 i-a pasat lui Joe Aribo care a trimis mingea putin pe langa poarta. Arfield a deschis scorul pentru Rangers, in minutul 32, insa Steven O'Donnell a restabilit egalitatea in minutul 77.

Mijlocasul roman a fost schimbat in minutul 82 de Steven Gerrard, iar in minutul 89, Borphy a inscris golul decisiv pentru gazde.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a vorbit in cadrul unei conferinte de presa despre situatia lui Ianis Hagi de la Rangers si este de parere ca internationalul roman ar trebui sa joace in postura de al doilea varf pentru a da randament maxim.

"Hagi trebuie sa joace al doilea varf. Trebuie sa joace in spatele unui varf. Pe benzi nu da randament. Calitatile lui sunt extraordinare in centru, el e numar 10", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.