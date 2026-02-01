Orice pas greșit în meciul cu Csikszereda, programat duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, poate fi decisiv în lupta pentru primele șase locuri.



Campioana României nu a câștigat niciun meci oficial în 2026. Are trei înfrângeri și un egal, iar în campionat a pierdut cu FC Argeș (0-1) și CFR Cluj (1-4). FCSB ocupă locul 11, la șapte puncte de play-off, dar o victorie cu Csikszereda ar reduce diferența la patru puncte.



FCSB – Csikszereda, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00



De cealaltă parte, Csikszereda se află pe loc de baraj. Formația din Miercurea Ciuc are un bilanț slab în deplasare, cu o singură victorie în 11 meciuri și un golaveraj de 7-34. Totuși, în tur, echipa antrenată de Robert Ilyeș a reușit surpriza și a remizat cu FCSB, scor 1-1.



După eliminarea din cupele europene, FCSB se poate concentra exclusiv pe campionat. Duelul cu Csikszereda se vede LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00.

