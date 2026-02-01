Gazdele ocupă locul 14, cu 23 de puncte, însă traversează o perioadă dificilă. Echipa lui Davide Nicola nu a mai câștigat de opt etape, interval în care a strâns doar trei egaluri și cinci înfrângeri.



Cremonese a marcat un singur gol în ultimele cinci runde și se află la doar șase puncte de zona retrogradării.



Cremonese - Inter, LIVE TEXT de la 19:00



De cealaltă parte, Inter este lider detașat în Serie A, la primul sezon cu Cristi Chivu pe bancă.



„Nerazzurrii” au cinci puncte avans față de Milan și vin după un 6-2 clar cu Pisa.



Inter are nouă victorii și o remiză în ultimele zece meciuri de campionat și cel mai bun atac din Serie A, cu 50 de goluri. Lautaro Martinez este golgheterul competiției, cu 12 reușite.



În deplasare, Inter este cea mai eficientă echipă din campionat, cu opt victorii.



Inter a câștigat ultimele cinci meciuri directe cu Cremonese, iar în tur s-a impus clar, scor 4-1.

