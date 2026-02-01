Alcaraz - Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, în finala Australian Open 2026, transmisă live text pe www.sport.ro.

Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a cucerit cel de-al șaptelea titlu de mare șlem al carierei, provocându-i sârbului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) prima înfrângere în cele unsprezece finale jucate la Melbourne.

Devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care conturează marele șlem în „sportul alb,” jucătorul din Murcia s-a declarat „inspirat” de campionul Djokovic, după care a mulțumit echipei pentru că l-a ajutat să depășească tensiunea iscată după ruptura bruscă, mai degrabă neașteptată, de fostul antrenor, Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, prim titlu de mare șlem fără Juan Carlos Ferrero

„Djokovic merită un rând de aplauze. Ce faci tu mă inspiră, nu doar ca tenismen, ci ca atlet, care muncește din greu în fiecare zi, la fiecare turneu. Mă bucur să te pot urmări jucând. Pentru mine a fost o onoare să împart terenul cu tine,” a spus Carlos Alcaraz, în debutul discursului, înainte de cel mai interesant moment.

„Echipei mele vreau să îi spun că nimeni nu știe cât de mult am muncit pentru a obține acest trofeu. A fost un rollercoaster emoțional și, hai să o spunem așa, nu am auzit ce spunea lumea înainte să venim în Australia.

Noi doar ne-am făcut treaba corect și m-ați împins în fiecare zi ca să fac toate lucrurile așa cum trebuie. Sunt foarte recunoscător pentru fiecare dintre voi, trofeul acesta e și al vostru,” a declarat Carlos Alcaraz, în contextul în care s-a despărțit, la sfârșitul sezonului anterior, de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a câștigat primele șase titluri de mare șlem ale carierei.

