Marcu Czentye
Carlos Alcaraz a ignorat gălăgia apărută după despărțirea de Juan Carlos Ferrero și a demonstrat lumii întregi că trăiește o călătorie unică în istoria tenisului.

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Australian Open 2026
Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) a cucerit cel de-al șaptelea titlu de mare șlem al carierei, provocându-i sârbului Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) prima înfrângere în cele unsprezece finale jucate la Melbourne.

Devenit cel mai tânăr tenismen din istorie care conturează marele șlem în „sportul alb,” jucătorul din Murcia s-a declarat „inspirat” de campionul Djokovic, după care a mulțumit echipei pentru că l-a ajutat să depășească tensiunea iscată după ruptura bruscă, mai degrabă neașteptată, de fostul antrenor, Juan Carlos Ferrero.

Carlos Alcaraz, prim titlu de mare șlem fără Juan Carlos Ferrero

„Djokovic merită un rând de aplauze. Ce faci tu mă inspiră, nu doar ca tenismen, ci ca atlet, care muncește din greu în fiecare zi, la fiecare turneu. Mă bucur să te pot urmări jucând. Pentru mine a fost o onoare să împart terenul cu tine,” a spus Carlos Alcaraz, în debutul discursului, înainte de cel mai interesant moment.

„Hai să o spunem așa: nu am auzit ce spunea lumea înainte să venim în Australia.”

„Echipei mele vreau să îi spun că nimeni nu știe cât de mult am muncit pentru a obține acest trofeu. A fost un rollercoaster emoțional și, hai să o spunem așa, nu am auzit ce spunea lumea înainte să venim în Australia.

Noi doar ne-am făcut treaba corect și m-ați împins în fiecare zi ca să fac toate lucrurile așa cum trebuie. Sunt foarte recunoscător pentru fiecare dintre voi, trofeul acesta e și al vostru,” a declarat Carlos Alcaraz, în contextul în care s-a despărțit, la sfârșitul sezonului anterior, de Juan Carlos Ferrero, antrenorul alături de care a câștigat primele șase titluri de mare șlem ale carierei.

Ce i-a comunicat Alcaraz lui Nadal, în cadrul ceremoniei de premiere

„Cum a spus Djokovic, și pentru mine e ciudat să îl văd pe Nadal în tribune. Cred că e prima dată când mă vezi într-un meci la nivel profesionist. 

Pentru mine e o onoare să joc sub privirile tale, a fost un privilegiu, cum a fost și să joc alături de tine,” a adăugat Alcaraz, care a făcut echipă cu Nadal, în ediția 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Alcaraz, cucerit de australieni și modul impecabil de organizare a turneului

„Turneul acesta e grozav pentru jucători. În fiecare an, îmbunătățiți experiența pentru a ne simți confortabili. Apreciez și vă sunt recunoscător pentru tot ce faceți pentru noi.

Sunt foarte bucuros să vin aici în fiecare an. E o onoare să joc în Melbourne și cred că privilegiul constă în iubirea pe care o primesc aici, nu doar pe teren, în timpul meciurilor, dar chiar și la antrenamente,” a completat Carlos Alcaraz, în discursul de campion la Melbourne.

Câștigând în Australia, Carlos Alcaraz a devenit, la 22 de ani și 258 de zile, cel mai tânăr din istoria „sportului alb” care își adjudecă minimum un trofeu în cele patru competiții majore.

Alcaraz l-a depășit pe Don Budge, care a realizat această performanță în 1938, la 22 de ani și 355 de zile.

Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.

Urmărește interviul exclusiv acordat de Simona Halep pentru Știrile PRO TV.

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces
