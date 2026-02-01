Riccardo Patrese, fost coechipier cu Michael Schumacher la Benetton în sezonul 1993 de Formula 1, a confirmat că starea de sănătate a legendarului pilot s-a îmbunătățit. Patrese nu l-a văzut pe Schumacher de la accidentul din 2013, însă a fost informat de un intermediar.

Riccardo Patrese a oferit ultimele informații despre Michael Schumacher

Patrese a confirmat însă și faptul că Schumacher nu și-a recăpătat memoria. Cei doi au fost coechipieri într-o perioadă în care multiplul campion de Formula 1 se afla la începutul carierei, iar italianul era spre finalul activității sale de pilot.

„Am primit aceste vești, printr-un prieten, că se îmbunătățea. Dar nu l-am întâlnit niciodată după accident. Nu am mers acolo, așa că sunt doar zvonuri că poate sta, poate privi în jur și poate lua contact vizual.

După primele îmbunătățiri, informațiile pe care le aveam despre starea lui de sănătate erau că se afla în situația descrisă săptămâna aceasta. Este în propria lui lume, dar recunoaște oamenii din jur, fețele familiare. Sunt sigur că nu știe că este de șapte ori campion mondial.

Desigur, Michael trăiește acum așa cum trăiește, cu un efort uriaș din partea familiei. Cred că într-o astfel de situație este o comoară pentru persoanele care îl iubesc. Chiar și în starea în care se află, ei sunt fericiți să îl aibă, să aibă grijă de el și să îl iubească”, a declarat Riccardo Patrese, conform Hoghepokert.



Michael Schumacher, progrese importante în recuperare

Fost pilot de Formula 1, Michael Schumacher n-a mai fost văzut în public de la accidentul de schi din decembrie 2013! La nivel public și oficial, puține sunt informațiile cunoscute despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher, dar recent au apărut vești pozitive!

Conform informațiilor din presa din Anglia, Michael Schumacher poate acum să stea în șezut și nu mai este imobilizat la pat după ani de terapie fizică. Legenda din Formula 1 nu a mai fost văzută în public de la accidentul de schi din decembrie 2013, care i-a provocat o leziune cerebrală care i-a schimbat viața.

Neamțul a fost îngrijit de soția sa, Corinna, și de o echipă de profesioniști din domeniul sănătății de când s-a lovit la cap de o piatră în timp ce schia în Meribel, în Alpii Francezi.



El a fost ținut în comă indusă medical timp de câteva luni înainte de a se întoarce acasă, la Lacul Geneva.

Starea lui a fost învăluită în secret în ultimii ani, familia lui Michael protejându-i cu atenție viața privată. Acum, la 57 de ani, călătorește între proprietățile sale din Elveția și Mallorca și au apărut vești pozitive despre starea lui de sănătate.

Britanicii dezvăluie că Michael Schumacher se simte mai bine în ultima perioadă

Publicația britanică The Daily Mail relatează că Schumacher este acum capabil să stea în șezut și, prin urmare, poate fi mutat în jurul proprietăților sale. Deși nu poate merge, germanul nu mai este imobilizat la pat și poate fi transportat cu ajutorul asistentelor medicale și al personalului medical.

Familia locuiește în continuare în casa lor de 50 de milioane de lire sterline din Gland, Elveția, pe malul Lacului Geneva. Dar ei locuiesc și într-un conac de 30 de milioane de lire sterline în Las Brisas, în sud-vestul insulei spaniole Mallorca, pe care Corinna l-a cumpărat de la președintele Real Madrid, Florentino Perez, în 2017.

După accident, doar un grup select de membri ai familiei, prieteni apropiați și angajați au avut voie să-l vadă pe Schumacher de la accidentul său de acum puțin peste 12 ani.

Încercări grele pentru familia campionului din Formula 1

Importanța acestei confidențialități a fost demonstrată în februarie 2025, când trei bărbați au fost condamnați pentru încercarea de a șantaja familia Schumacher.

Aceștia au amenințat că vor încărca 900 de fotografii personale, aproape 600 de videoclipuri și dosare medicale pe dark web, dacă nu li se vor plăti 15 milioane de euro (12 milioane de lire sterline). Fișierele fuseseră furate de un agent de pază care lucrase pentru familia Schumacher timp de 18 luni.

Au existat informații potrivit cărora Schumacher ar fi participat la nunta fiicei sale Gina, la casa de vacanță a familiei din Mallorca, în 2024. Cu toate acestea, Daily Mail afirmă că nu a fost așa și că, dimpotrivă, i s-a respectat viața privată.

Schumacher a câștigat șapte Campionate Mondiale de Formula 1, devenind astfel cel mai de succes pilot din toate timpurile, alături de Lewis Hamilton, și păstrează legătura cu fosta sa echipă, Ferrari. Se pare că fostul director tehnic al Ferrari, Ross Brawn, este una dintre puținele persoane care l-au văzut pe Schumacher după accident.

