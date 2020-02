"Am crezut ca avem mentalitate, dar m-am inselat!" Steven Gerrard, primul avertisment pentru Ianis Hagi! Ce a spus antrenorul celor de la Rangers dupa esecul cu Kilmarnock

Prima reactie a lui Steven Gerrard dupa esecul cu Kilmarnock.

Glasgow Rangers a pierdut deplasarea de la Kilmarnock, iar sansele la titlu s-au diminuat tot mai mult, dupa ce Celtic a castigat cu 5-0, pe teren propriu cu Hearts. Distanta dintre cele doua echipe este de 10 puncte in acest moment.

Ianis Hagi a inceput meciul titular, iar in minutul 23 i-a pasat lui Joe Aribo care a trimis mingea putin pe langa poarta. Arfield a deschis scorul pentru Rangers, in minutul 32, insa Steven O'Donnell a restabilit egalitatea in minutul 77.

Mijlocasul roman a fost schimbat in minutul 82 de Steven Gerrard, iar in minutul 89, Borphy a inscris golul decisiv pentru gazde.

Steven Gerrad a vorbit la finalul partidei despre prestatia avuta de echipa sa si spune ca a crezut ca echipa sa are mentalitate si caracter, dar s-a inselat.

"Sunt foarte ingrijorat dupa ceea ce am vazut in repriza a doua. Am fost foarte dezorganizati, avem mari probleme in momentul asta, dar sunt responsabil. Ar putea fi o problema de mentalitate a jucatorilor. Am crezut ca avem mentalitatea si caracterul necesare pentru a ne lupta la titlu, dar realitatea din teren din ultimele saptamani mi-a aratat ca m-am inelsat. E foarte greu sa ne mai gandim la titlu. Trebuie sa ne uitam si la celelate competitoare, care par neobosite acum", a declarat Steven Gerrard la finalul partidei.